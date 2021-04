Vedeta transsexuală Caitlyn Jenner îşi anunţă candidatura la postul de guvernator al Californiei

”Iată-mă”, anunţă într-un comunicat fostul campion la dectalon de la Montréal în 1976, care precizează că urmează să îşi lanseze în mod oficial campania ”în săptămânile următoare”, transmite News.ro.

”Sunt o câştigătoare autentică şi singurul outsider care poate pune capăt mandatului dezastruos” al guvernatorului democrat Gavin Newsom, anunţă vedeta transsexuală, o veche activistă republicană.

Bruce Jenner, fost campion olimpic la decatlon, vedetă TV a dezvăluit în aprilie că se consideră femeie, când a pozat în noua sa ipostază pentru coperta revistei Vanity Fair, în iunie 2015, şi şi-a dezvăluit cu această ocazie noua identitate, Caitlyn Jenner.

Bruce Jenner a avut trei soţii diferite şi şase copii, iar ultima dintre neveste este Kris Kardashian, mama celebrei Kim Kardashian.

Este unul dintre cei mai cunoscuţi transsexuali din lume, fiind acum protagonista serialului I Am Cait, unde urmăreşte evoluţia persoanelor care doresc să-şi schimbe genul, şi a apărut şi în serialul american Keeping Up With The Kardashians.