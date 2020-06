Vedeta de televiziune Jimmy Kimmel, din nou gazda ceremoniei premiilor Emmy

Aceasta va fi a treia oară când Kimmel va prezenta gala, după ce a făcut-o în 2012 şi 2016.





Transmisiunea Primetime Emmy este programată pentru 20 septembrie, iar detaliile despre cum va arăta gala urmează să fie stabilite.





„Nu ştiu unde vom face asta sau cum şi nici măcar de ce facem asta, dar o facem şi eu o găzduiesc”, a spus Kimmell, care va fi şi producător executiv.





Începând cu luna martie, el şi-a realizat emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, ajunsă la al 18-lea sezon, din propria casă şi a găzduit şi produs „Who Wants To Be A Millionaire” la ABC. Kimmel a fost de două ori şi gazda premiilor Oscar şi a prezentat în 2012 Balul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă.





Potrivit unor surse, sunt analizate diverse scenarii - de la o ediţie complet virtuală la un eveniment cu invitaţi, care va cuprinde şi elemente „neconvenţionale”. Totul va depinde de situaţia pandemiei în următoarele săptămâni.





Nominalizările pentru a 72-a ediţie a premiilor Emmy vor fi anunţate de Television Academy pe 28 iulie.