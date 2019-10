Văduva lui Marin Moraru: „Am vândut maşina ca să-i fac un bust“. De ce nu poate depune monumentul la TNB

Lucia Moraru a mărturisit că i-a făcut un bust lui Marin Moraru din banii obţinuţi din vânzarea maşinii personale, cu intenţia de a-l depune la TNB, scrie Libertatea

„Am vândut maşina pentru a-i face un bust, aşa cum merită un mare artist cum a fost Marin Moraru. Mi-am dorit ca acestuia să i se găsească un loc la Teatrul Naţional din Bucureşti, pentru că majoritatea pieselor le-a jucat acolo. A mai jucat la Teatrul de Comedie, la Lucia Sturdza Bulandra, dar cel mai mult la TNB a jucat. Mi-aduc aminte că «Take, Ianke şi Cadîr» (în care Marin Moraru a jucat cu Gheorghe Dinică şi cu Radu Beligan – n.r.) a fost unul din cele mai mari succese şi a salvat instituţia, s-a jucat timp de 10 ani, până şi în zilele de luni“, a povestit Lucia Moraru.

Însă, văduva marelui actor a mărturisit că nu are unde să amplaseze monumentul deoarece designerul TNB nu a fost de acord cu depunerea lui, cu toate că directorul teatrului, Ion Caramitru, acceptase.

„Directorul instituţiei, Ion Caramitru, a zis că e de acord să amplaseze bustul, dar designerul noului teatru, o doamnă, mi-a zis că nu. Că nu se poate cu actorii care au trăit odată cu noi, ci doar cu cei din anii ʼ50-ʼ60. Am întrebat dacă au busturi ai actorilor din acea perioadă şi mi-a zis că nu. Am ajuns cu jalba până la Ministerul Culturii, mi-au promis că se va rezolva.. Eu am făcut efortul acesta pentru a amplasa bustul într-o instituţie, într-un loc public, nu la cimitir“, a mai spus, mâhnită, Lucia Moraru.

Gheorghe Dinică, decedat pe 10 noiembrie 2009, unul din cei mai buni prieteni ai lui Marin Moraru, are un bust făcut din banii Primăriei Capitalei şi amplasat în faţa Teatrului de Comedie din Bucureşti.

Marin şi Lucia Moraru au fost împreună o jumătate de secol, până la moartea regretatului actor. Aceştia s-au cunoscut într-un tren care îi ducea într-o tabără şcolară de iarnă, amândoi fiind studenţi.

Lucia Moraru şi-a amintit câteva dintre momentele de atunci: „S-a întâmplat nu numai să călătorim, ci să şi locuim în aceeaşi vilă. Cine credeţi că era maestrul care punea muzică, unul mic, care m-a invitat direct la dans? «Să ştiţi că sunt foarte vioi», mi-a zis el. I-am zis că nu e cazul, s-o luăm mai moale cu «învârtelile». Am stat în acea tabără două săptămâni, ne-am despărţit prieteni, apoi am mai ieşit de câteva ori“.