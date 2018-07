Unde îşi vor petrece Vladimir Drăghia şi Alice Cavaleru luna de miere: „O destinaţie plină de istorie şi mister, pe care trebuie să o vizitezi măcar o dată“

Vladimir şi Alice, care au o relaţie de aproape patru ani, au anunţat că se vor căsători în cadrul unei ceremonii restrânse, pe o plajă privată ce aparţine unor prieteni, în cadrul unui interviu pentru numărul de iulie a revistei Viva

Fostul concurent de la „Exatlon“ a dezvăluit, într-un articol pe blogul personal , ce destinaţie au ales cei doi pentru luna de miere, unde vor merge alături de fetiţa lor, Zora.

Astfel, imediat după nunta romantică de pe plajă, Vladimir şi Alice îşi vor lua bagajele pentru a călători în Maroc.

„Recunosc, nu mă mai gândisem la Maroc. Nici nu era pe harta destinaţiilor mele, dar se pare că iubirea chiar te poartă departe, pentru că instant mi-am dorit să mergem în Maroc. La întoarcerea mea în România, m-am aşezat stângaci pe un genunchi si am întrebat-o pe Alice dacă vrea să îmbătrânim împreună. Asta se traduce în nuntă. În stilul nostru relaxat, desigur, fără prea multe tradiţii bifate, dar cu siguranţă cu o lună de miere ataşată. Pentru că o surprindeam des uitându-se pe Instagram la fotografii cu oraşele imperiale ale Marocului şi pentru că ştiu cât de mult îi place arhitectura orientală, am început să mă interesez cum ajungem acolo cât mai repede având în vedere că vom merge cu Zora si o sa fie prima dată în avion. (...) Mă bucur că plecam imediat după nunta noastră, care va avea loc weekend-ul viitor, pe plajă. Nu că am avea noi mult stres cu pregătirile de nuntă acum, dar îmi place ideea unui sejur organizat, care este o premieră pentru noi. Am mai aruncat şi eu un ochi pe articolele pe care le citeşte Alice despre Maroc şi îmi dau seama că într-adevăr e o destinaţie plină de istorie şi mister, pe care trebuie să o vizitezi măcar o dată în viaţă“, a notat Vladimir Drăghia pe blogul personal.

FOTO vladimirdraghia.ro