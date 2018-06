Un model a stârnit revoltă cu o poză nud la Zidul Plângerii din Ierusalim: „Este un incident ruşinos, o ofensă“. Care a fost scopul tinerei FOTO

În fotografia care a atras critici dure din partea rabinilor, administratorilor site-ului sfânt şi a credincioşilor, modelul de origine belgiană este înfăţişat nud pe un scaun de pe acoperişul unei clădiri, în timp ce în fundal se vede Zidul Plângerii din Vechiul Oraş al Ierusalimului, potrivit The Times of Israel.

Marisa Papen, celebră pentru pictorialele nud în locuri sfinte, a reuşit să stârnească astfel noi controverse la un an după ce a făcut închisoare pentru că a pozat goală la un templu egiptean. Tânăra a transmis un mesaj în care i-a rugat pe nemulţumiţi să nu se obosească să o critice şi a explicat decizia de a se lăsa fotografiată nud.

„Ştiu că voi primi ameninţări şi critici iar, dar vreau să le transmit tuturor celor care îşi varsă furia în mesaje că ar face bine să-şi salveze energia, pentru că nu le voi citi. Am vrut să împing limitele religioase şi politice chiar mai mult decât am făcut-o până acum. Am vrut să dobor zidurile construite pentru a ne ţine prizoniere sufletele. Am ales să-mi arăt propria credinţă într-o lume în care libertatea devine un lucru foarte luxos“, a scris modelul pe blogul personal, acolo unde a publicat şi imaginile.

Imaginea controversată cu Zidul Plângerii FOTO marisapapen.com

Controversata imagine, precum şi altele din excursia în Israel, inclusiv cu vedere la celebrul sanctuar islamic Cupola Stâncii, sunt expuse într-o galerie din Belgia sub titlul „Drumul către eliberare“.

Rabinul Shmuel Rabinovich a declarat: „Este un incident ruşinos, grav şi lamentabil, o ofensă adusă locului sfânt şi sentimentelor celor care îl vizitează.“

O altă fotografie nud, cu vedere la Cupola Stâncii FOTO marisapapen.com

În schimb, Papen susţine că nu a plănuit excursia în Ierusalim cu intenţia de a face acea fotografie, ci a fost o decizie spontană. „Îmi pare rău dacă am jignit sentimentele cuiva, dar intenţia mea a fost să-i fac pe oameni să privească şi altfel trupul. Corpul uman este un lucru minunat.“

Una dintre imaginile de la templul egiptean care au trimis-o pe vedetă direct la închisoare FOTO marisapapen.com