Un celebru model irakian, ucis pe stradă: „Decesul ei demonstrează discriminare, lipsa libertăţii şi a drepturilor“

Trupul neînsufleţit al modelului a fost transportat la spitalul Sheik Zaid din Bagdad, iar medicii au constatat decesul provocat de trei împuşcături.

Tara Fares, considerată o regină a frumuseţii, cu aproximativ trei milioane de fani pe Instagram, locuia în Erbil, capitala Kurdistanului irakian, dar vizita adesea Bagdadul.

Când au aflat despre moartea ei, fanii au început să posteze pe reţelele sociale mesaje în care au lăudat-o pentru curajul ei de a vorbi deschis într-o ţară care pare să aibă în continuare atitudini conservatoare în privinţa femeilor.

Crima vine la doar o zi după ce tânăra a fost inclusă în topul celor mai populare figuri publice din Irak. Tânăra, cunoscută şi pentru participarea în competiţiile Miss Irak şi Miss Bagdad, era considerată însă o figură provocatoare în ţara ei şi mai primise în trecut ameninţări cu moartea.

„Decesul Tarei demonstrează discriminare, lipsa libertăţii şi a drepturilor. Simpatia pentru ea nu este suficientă“, scrie un fan.

Tara’s death screams discrimination, lack of freedom and rights. Her death should be set as an example — those responsible accounted for.



Sympathy is not enough.