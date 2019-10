Ultimele cuvinte rostite de fosta soţie a lui Mihai Constantinescu către artist: „I-am spus că sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a dăruit“

Mihaela Constantinescu a făcut declaraţii emoţionante la o emisiune de la Antena Stars. După moartea marelui artist, fosta soţie a acestuia a dezvăluit că ştia că o să moară, aşa că i-a mărturisit ce sentimente are pentru el.

Mihaela i-a spus că îi este recunoscătoare pentru tot ce i-a dăruit şi că îl va iubi mereu, menţionând că exitstă mai multe forme de iubire.

„Noi i-am vorbit tot timpul şi în anumite momente ne auzea pentru că ne vorbea cu ochii. I-am spus că îi mulţumesc pentru tot, că l-am iubit şi că o să-l iubesc întotdeauna. Sigur, cu forme diferite de iubire... Iubirea îmbracă multe forme. I-am mulţumit şi i-am spus că sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a dăruit... Într-o zi, cu siguranţă ne vom reîntâlni într-o altă lume de lumină, zic eu. Cred în asta“, a spus Mihaela Constantinescu la „Răi da’ buni“, de la Antena Stars.

Mihaela Constantinescu a vorbit şi despre relaţia frumoasă care era clădită între ea şi fostul ei soţ: „Am învăţat să iubesc şi mi-a arătat ce înseamnă să fii iubit. Diferenţa dintre noi era de 14 ani. Mie nu mi s-a părut niciodată o diferenţă mare, Mihai a avut întotdeauna un suflet de copil. Eu aveam 20 de ani, iar el 34 de ani când ne-am cunoscut. Am fost împreună 28 de ani…. Noi am rămas foarte buni prieteni, ne cunoaştem de 40 de ani. Relaţia de prietenie dintre noi nu a încetat niciodată. Am fost întotdeauna într-o relaţie foarte strânsă şi cu el, şi cu Simona, şi cu oricine a fost în viaţa lui…“.

Mihai Constantinescu s-a căsătorit pentru prima dată cu Mihaela Constantinescu, pe care a cunoscut-o la o nuntă, după cum a povestit ea pentru revista „Tango“, într-un interviu din 2010. „Am trăit o iubire ca-n poveşti, sinceră şi pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Şi eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărţiţi. Dacă mergeam la cuşetă, ne înghesuiam în acelaşi pat doar ca să fim mai aproape. M-a iubit mult şi a demonstrat-o în cele mai speciale moduri“, mărturisea Mihaela Constantinescu. Ea a povestit şi că mariajul lor s-a „şubrezit“ din cauza „escapadelor“ cântăreţului cu Anastasia Lazariuc. „Micile lui escapade au şubrezit relaţia noastră. În clipa în care iubeşti şi te simti iubit, toată lumea e a ta. Singurul regret este că nu am avut niciodată curajul să am un copil. La început am amânat pentru că amândoi aveam proiecte profesionale şi apoi au trecut anii, relatia noastră s-a răcit (…). Începusem să-l înţeleg şi să-l accept aşa cum era, totul creştea frumos, dar a fost distrus de nimeni alta decât Anastasia Lazariuc. Ea a pus capăt familiei noastre, iubirii noastre, visurilor noastre“. Cei doi au divorţat în 2003, însă au rămas apropiaţi până la finalul vieţii artistului. „Iubirea înseamnă să-l respecţi pe cel care ţi-a fost alături şi dincolo de povestea care s-a încheiat, indiferent cum s-a încheiat ea. Sunt şi cazuri în care oamenii rămân prieteni, asta este extraordinar. E şi cazul meu şi al Mihaelei, şi mi se pare un lucru normal. Am avut o relaţie lungă şi un început foarte frumos. Dacă nu putem respecta asta, înseamnă că nu mai ştim de noi“, spunea artistul în acelaşi interviu. Mihai Constantinescu, alături de cele două soţii: Simona şi Mihaela FOTO Arhivă personală/Facebook

Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 de ani, după ce în luna mai a suferit două stopuri cardio-respiratorii şi a intrat în moarte cerebrală. Artistul era internat la Spitalul Floreasca din Capitală. Decesul a fost declarat pe 29 octombrie în jurul orei 19.00, după ce a suferit un al treilea stop cardio-respirator.