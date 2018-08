Ucigaşul lui John Lennon rămâne după gratii după ce i-a fost respinsă cererea de eliberare pentru a zecea oară

Chapman, în vârstă de 63 de ani, a cerut eliberarea sa Comitetului din New York la începutul acestei săptămâni, în prezent ispăşindu-şi pedeapsa de 20 de ani cu prelungire pe viaţă în închisoarea de maximă securitate Wende Correctional Facility, în vestul oraşului, arată News.ro.

În decizia de respingere a cerereii, obţinută de Associated Press, comitetul juridic a scris că eliberarea lui Chapman „ar fi incompatibilă cu bunăstarea şi siguranţa societăţii şi ar minimaliza astfel natura gravă a crimei, subminând respectarea legii“. „Aţi recunoscut că aţi planificat cu atenţie şi aţi executat uciderea unei persoane faimoase pentru simplul motiv că voiaţi să câştigaţi notorietate. În timp ce viaţa unei persoane nu este mai valoroasă decât viaţa altcuiva, faptul că aţi ales pe cineva care nu era doar o persoană de renume mondial şi iubit de milioane de oameni, fără să vă pese de durerea şi suferinţa pe care aţi provocat-o familiei, prietenilor şi atât de mulţi alţii, aţi demonstrat o nepăsare crudă pentru sacralitatea vieţii umane şi durerea celorlalţi“, se arată în declaraţie, potrivit People

I-a fost refuzată eliberarea şi în urmă cu doi ani, când Comitetul a precizat că deşi Capman şi-a descris acţiunea ca „egoistă şi rea“, ar trebui să rămână în spatele gratiilor, în parte din cauza premeditării crimei. Chapman va putea depune o nouă cerere de eliberare condiţionată în 2020.

În 2014, când a cerut eliberarea, Chapman a spus Comitetului că încă primeşte scrisori legate de durerea pe care a pricinuit-o în căutarea faimei.

„Îmi pare rău că am cauzat durere“, a spus el. „Îmi pare rău că am fost atât de idiot şi am ales drumul greşit în căutarea gloriei“.

Chapman l-a împuşcat şi ucis pe fostul membru a formaţiei The Beatles în faţa locuinţei muzicianului din Manhattan, pe 8 decembrie 1980. El a spus că era obsedat să-l împuşte pe Lennon ca să „devină cineva“. Chapman a vrut iniţial să-i împuşte pe Johnny Carson sau Elizabeth Taylor, dar s-a gândit că Lennon este mai accesibil pentru că apartamentul lui din Central Park era mai puţin izolat. Soţia sa, Gloria Hiroko Chapman, a dezvăluit la începutul lunii că bărbatul i-a spus cu două luni înainte de a comite fapta că avea de gând să îl ucidă pe muzicianul britanic.