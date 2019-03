Uber vs. taximetriştii tradiţionali, în viziunea lui Mîndruţă: diferenţa e că unii sunt verificaţi şi ceruţi de societate, ceilalţi respinşi

Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, Lucian Mîndruţă se poziţionează de partea companiile de car-sharing Uber şi Taxify şi îi cere premierului să renunţe la modificările la Legea taximetriei prin care Guvernul ar putea duce la limitarea sau dispariţia acestor servicii alternative de transport.

Jurnalistul îşi motivează gestul prin faptul că o astfel de decizie le-ar putea afecta viaţa copiilor lui, care folosesc serviciile Uber din motive de siguranţă şi predictibilitate.

„1. Şoferii sunt selectaţi de un privat care are tot interesul să nu-şi facă brandul global de râs. 2. Ştim tot timpul unde se află şi cu cine. Ştim că acea persoană are un trecut cât de cât verificat, tot de acelaşi privat. 3. Ştim că nu sunt expuşi unui mediu toxic: fum în maşină, înjurături sau idei tâmpite sau vulgare (da, nu vă închipuiţi câte poţi auzi de la taximetrişti, chiar şi când eşti cu un minor în maşină). E alegerea noastră să ne expunem riscului ca ITP-ul să fie făcut o dată pe an, nu la şase luni, sau mai ştiu eu când. Şi ca şoferul să nu aibă atestat. În fond, nici eu nu am şi merg cu copiii mei în maşină! De asemenea, e alegerea noastră să plătim cu cardul şi să fiscalizăm la vedere această relaţie. Suntem buni cetăţeni“, a scris Lucian Mîndruţă.

Jurnalistul a continuat prin a sublinia că odată cu protestele taximetriştilor din ultimele zi a descoperit „ce forţă au aceste grupări de interese. Dacă vor, în două ore paralizează Bucureştiul, nu?“.

De asemenea, Mîndruţă precizează că înţelege ezitările premierului în faţa cererilor taximetriştilor, pe care el le consideră însă anticoncurenţiale. Jurnalistul continuă prin a-i aminti Vioricăi Dăncilă că reprezintă administraţia, „o administratie care în ultimii 30 de ani a eşuat în a civiliza jungla serviciilor de taximetrie“.

În încheiere, Mîndruţă enumeră care nu sunt misiunile unui premier şi apelează la o provocare sentimentală: „Nu ştiu cu ce argumente au venit acei oameni. Eu vreau să vă aduc aminte că misiunea dumneavoastră nu e să ţineţi România pe loc, prizonieră unor modele de business trecute. Nu aveţi un mandat pentru aşa ceva. Nu aveţi un mandat să păstraţi cu forţa job-urile unor oameni ale căror servicii noi nu le mai dorim! Şi mai ales nu aveţi un mandat să interziceţi un serviciu care nu are plângeri de la utilzatori fără să puneţi nimic comparabil în loc! E proastă guvernare, doamna Dăncilă. Aşa arată ea. Aşa arată o decizie managerială greşită. Cu consecinţe directe asupra vieţii a mii de familii ca a mea. Şi asta am să le spun copiilor mei. Poate nu vă pasă de mine. Da' am înţeles din toate declaraţiile dumneavoastră că vă pasă de ei. Să vă văd“.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat joi, 21 martie, la Alba Iulia că autorităţile nu vor să interzică activitatea firmelor precum Uber şi Clever , ci vor ca toată lumea să urmeze aceeaşi legislaţie. „Noi nu avem nicio problemă cu Uber şi cu Clever, noi dăm o ordonanţă care să combată pirateria“, a spus ministrul într-o conferinţă de presă susţinută la Alba Iulia.

