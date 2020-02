Tudor Gheorghe, replică dură pentru Caramitru şi Funeriu: Când apare ceva frumos ei trebuie să-l murdărească

Tudor Gheorghe a explicat la Antena 3 de ce nu a cântat în Piaţa Universităţii cu Golaniada şi că nu se mai aşteaptă la nimic după ce şi Mihai Eminescu a fost făcut monstru.

”Am de făcut lucruri atât de importante încât nici nu am vrut să vorbim, nici să aducem vorbă în emisiune despre ce s-a întâmplat. Nici nu aş fi venit, dat argumentele tale, trei mi-ai spus la telefon, de ce trebuie să vin să stăm de vorbă, şi mi-au plăcut foarte tare, că publicul, fanii mei au dreptul să ştie poziţia mea, ei chiar iubindu-mă (...) Sunt târşit de asemenea lucruri. Nu uita că am mai fost făcut comunist pentru că nu m-am dus să cânt cu Golaniada în aer liber, în Piaţa Universităţii. Le-am explicat de ce nu cânt în aer liber. Eu nu ştiu să cânt pe stadioane, nu cânt la festivalul berii şi la altele asemenea. Nu! Eu mă duc într-o sală de spectacole îmbrăcat civilzat, de obicei, în smoking, în faţa unui public plătitor, elegant îmbrăcat, care urmăreşte un gest artistic real. O viaţă întreagă nu am coborât ştacheta! Nu am făcut niciun compromis cu viaţa şi arta mea!' a punctat Tudor Gheorghe.

”Când apare un lucru frumos, ei trebuie să îl murdărească! Nu vorbesc despre mine, pot să pună toate zoaiele pe mine. Pe Eminescu l-au făcut zob. Au zis să terminăm cu acest monstru, care ne trage în jos evoluţia! Au scris şi despre Mihai Eminescu. Mai ai vreun comentariu? Atât mă rog! Doamne, dă-le minte ca să înţeleagă drumul firesc al vieţii! Să încerce să vadă, să caute latura bună! Mai greşeşte omul, nu zic că sunt perfect! Nimeni nu e perfect! Se poate să mai răbufnim într-o direcţie greşită, dar dacă eşti un om normal, când vezi că a greşit, nu te apuci să îl faci zob! Dimpotrivă!' a declarat Tudor Gheorghe.

Haideţi, fraţilor, la învăţământ, când ajunge cineva ministru al Educaţiei, să zică aşa: O oră pe săptămână, dans popular! Să se înveţe, în toate şcolile din ţară, din clasa I şi până în clasa a 7-a! Trei dansuri! O horă, o sârbă, o învârtită! Vei avea Moldova, Ţara Românească şi Transilvania! (...) Eu mă uit acum la Hora Unirii. Ai văzut cât de jenant se mişcă când se joacă Hora Uniri la Iaşi?! Toţi! Din acest motiv sunt naţionalist! Eu vreau ca acest popor să fie unit, legat prin limbă, tradiţii, obiceiuri şi jocuri. Acestea ne ţin uniţi!' a spus maestrul Tudor Gheorghe. Acesta a mai adăugat că are o relaţie excelentă cu Ion Caramitru şi că este un om iertător, nu poate urî pe nimeni, cu referire la Andrei Caramitru.

Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, şi fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, l-au criticat dur pe Tudor Gheorghe pentru spectacolul intitulat „Degeaba 30“, difuzat pe 26 ianuarie de TVR.



În decembrie 2019, Tudor Gheorghe a revenit pe scenă cu un spectacol nou, „Degeaba 30“, după doi ani de pauză, iar la momentul respectiv a mărturisit că este „strigătul de disperare al unui întreg popor batjocorit de noua nomenclatură a comunismului cu faţă capitalistă, într-un timp istoric numit eufemistic tranziţie“.

În timp ce Televiziunea Română a fost acuzată de propagandă anti-UE, multe critici s-au îndreptat şi către Tudor Gheorghe, cele mai puternice venind de la fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, şi de la fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru.

Funeriu i-a transmis cântăreţului un mesaj extrem de dur, numindu-l „rapsod mizerabil“ şi „canalie talentată“, care „la bătrâneţe“ şi-a bătut joc de talentul cu care a fost înzestrat, legându-se de titlul spectacolului.