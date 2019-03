Tudor Chirilă îi susţine pe magistraţi şi îi critică dur pe Toader şi Dăncilă: „Ne îndreptăm uşor spre dictatură“ VIDEO

Tudor Chirilă a fost prezent la protestul magistraţilor, de luni seară , faţă de refuzul Guvernului PSD-ALDE de a abroga integral ordonanţa de urgenţă a lui Tudorel Toader privind legile justiţiei.

Aflat pe treptele Curţii de Apel Bucureşti pentru a susţine protestul magistraţilor, artistul a transmis un mesaj românilor, într-un live pe Facebook, în care îşi spune din nou nemulţumirile cu privire la legile justiţiei, mai exact dezacordul lui faţă de OUG 7.

„Am venit să susţin protestul magistraţilor, am venit să strig încă o dată împotriva modificărilor aduse la legile justiţiei prin ordonanţă de urgenţă. Am venit să spun că nu sunt de acord cu Ordonanţa 7, am venit să afirm că spun asta după ce m-am documentat, am luat legătura cu magistraţi, cu judecători, cu oameni din sistem, pentru că am vrut să înţeleg mai bine, nu e de competenţa mea. Am venit să spun că nu cred că este normal“, spune vedeta.

Chirilă consideră că momentul la care s-a ajuns este unul extrem de grav, iar contextul în care se află România este tot mai aproape de dictatură: „Momentul la care s-a ajuns este de o gravitate extremă. Cred că rezultatele acestui moment, dacă lucrurile nu se schimbă, se vor vedea în timp. Dar atunci când se vor vedea va fi un pic prea târziu. Cred că suntem într-un moment delicat, pentru că ne îndreptăm uşor, uşor spre dictatură“.

Actorul şi cântăreţul face referire şi la cei care se află la putere, numindu-i pe Viorica Dăncilă şi pe Tudorel Toader, subliniind neîncrederea pe care o are „într-un individ care ia şpagă în cimitire“ şi „într-o individă care nu poate să articuleze în limba română“.

„Cred că lecţiile istoriei nu sunt ireversibile şi nu vă supăraţi, mai e ceva, dincolo de toate argumentele raţionale care ar trebui să prevaleze, mă uit la oamenii ăştia de pe scări şi mă uit la ăştia care sunt la putere şi nu ştiu de ce ar trebui să cred mai mult într-un individ care ia şpagă în cimitire, într-o individă care nu poate să articuleze în limba română şi care habar n-are pe ce lume trăieşte şi care se numeşte Viorica Dăncilă şi este prim-ministrul României... Nu ştiu de ce ar trebui să îi cred pe aceşti infractori şi nu ar trebui să cred experţii comisiei de la Veneţia, ai comisiei GRECO şi aşa mai departe. Nu ştiu de ce ar trebui să cred într-un individ care are o hiperlaxitate morală, ca domnul Tudorel Toader, repudiat chiar de universitatea la care predă şi de studenţii acestei universităţi şi, în general, nu ştiu de ce ar trebui să cred în nişte oameni care nici măcar nu pot să îşi justifice averile. Asta este o chestie instinctivă, e o chestie instinctuală, care vine organic. De ce ar trebui eu să-i cred pe acei oameni, dincolo de argumentele raţionale care nu există“, transmite Tudor Chirilă.

Cântăreţul aduce în vedere şi faptul că „infractorii“, după cum el îi numeşte, s-au arătat interesaţi de justiţie şi de modificările legilor tocmai când au început să apară condamnări: „Şi mai este o întrebare: Ce i-a împiedicat pe toţi aceşti infractori să modifice legile justiţiei dacă erau atât de preocupaţi de justiţie, de ce au făcut-o abia în momentul în care au început să curgă condamnările? De ce nu au fost preocupaţi de justiţie până acum? Cât au fost intangibili şi cât s-au crezut Dumnezei nu a fost nicio problemă. Legile justiţiei se modifică în regim de urgenţă şi pe bandă rulantă în momentul în care au apărut condamnările. Hai să ne gândim bine la chestia asta“.

Mai mult, vedeta consideră că astfel de modificări la nivelul legilor justiţiei trebuie să aibă loc după o dezbatere publică, şi nu prin ordonanţă de urgenţă şi fără consultare publică, spre exemplu, în timpul nopţii precum Ordonanţa nr. 13. Totodată, Chirilă admite că protestestează pentru a susţine independenţa magistraţilor şi o justiţie liberă.

„Dincolo de asta, magistraţii trebuie să rămână independenţi, iar legile justiţiei nu trebuie date prin ordonanţă de urgenţă şi fără consultare şi dezbatere publică , aşa cum s-a dat această ordonanţă, aşa cum s-a înfiinţat secţia de investigare a magistraţilor, aşa cum s-a vrut ca Ordonanţa 13 să se dea noaptea. Pentru asta sunt aici, pentru a susţine o justiţie independentă şi o justiţie liberă, care probabil că a avut probleme şi nu neagă nimeni că în justiţie au fost probleme sau că au fost abuzuri. Dar de la abuzuri şi până la a desfiinţa un întreg sistem de justiţie ca să îţi serveacă propriilor interese este mult. Abuzurile trebuie rezolvate punctual. Nu trebuie desfiinţate insitituţii pentru abuzurile unor persoane.

Asta trebuie să fie o normă, asta trebuie să fie o regulă. Când un jucător vinde un meci de fotbal, nu se desfiinţează clubul. Când un procuror sau un judecător greşeşte sau face un abuz, el trebuie pedepsit într-un caz particular, în niciun caz nu trebuie distruse legile justiţiei de asemenea manieră încât politicienii să poată controla actul de justiţie. Cam despre asta e vorba şi de asta sunt eu aici. Cred că ar trebui să fim mai mulţi, din fiecare breaslă, nu doar actori“, încheie actorul.

