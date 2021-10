Trupa ABBA se desparte pentru totdeauna: „Asta a fost tot!”

Membrii trupei suedeze sunt Bjorn Ulvaeus,76 de ani, Benny Andersson, 74 de ani, Agnetha Faltskog şi Anni-Frid Lyngstad. Ei au scris istorie în cartea de aur a muzicii internaţionale, iar hit-urile lor rămân actuale în toate timpurile.

Cei patru magnifici componenţi ai trupei lansează un ultim album de studio în noiembrie 2021, pe 5, intitulat „Voyage”.

Deja au fost lansate două single-uri extrase de pe acest material discografic, „I Still Have Faith in You” şi ”Don't Shut Me Down”. Acest album a venit după o pauză de patru decenii. Precedentul album de studio al trupei ABBA s-a intitulat „The Visitors” şi a fost lansat în 1981.

Citeşte mai departe aici...