Trump a comentat zvonurile că Prinţul Harry a evitat să-l întâlnească. Ce spune despre Meghan Markle după ce a numit-o „obraznică“

Donald Trump a efectuat o vizită de stat în Marea Britanie şi a participat la dineul regal organizat de Regina Elisabeta a II-a, eveniment la care preşedintele american s-a intersectat cu Prinţul Harry, despre a cărui soţie, Meghan Markle, a spus recent că „a fost obraznică“, referindu-se la declaraţia ducesei din 2016, când l-a numit „misogin“

În cadrul unui interviu cu Piers Morgan, Trump a vorbit despre cum a decurs întâlnirea cu Harry şi a mărturisit ce părere are acum despre Ducesa de Sussex, scrie Daily Mail

Trump a spus că zvonurile apărute în presă, potrivit cărora Prinţul Harry l-ar fi evitat la dineu din cauza afirmaţiilor lui negative despre Meghan, nu sunt adevărate, ci din contră, s-au înţeles foarte bine.

Preşedintele Statelor Unite l-a numit pe Ducele de Sussex „uimitor“ în activitatea sa şi a adăugat că nu a existat niciun fel de tensiune între ei: „Nu, nu, nu, din contră. El a petrecut mult timp stând de vorbă cu Ivanka şi cu familia mea. N-ar fi putut fi mai drăguţ. Cred că e minunat. Îl felicit şi consider că este un tip uimitor. Familia regală este foarte drăguţă“.

Întrebat dacă Meghan Markle a fost sau nu „obraznică“, preşedintele Americii a declarat că Meghan este „drăguţă“ şi „îşi face foarte bine treaba“, însă în 2016 când s-a iscat scandalul chiar a fost „obraznică“. „A spus lucrurile pe care le-a spus despre mine şi eu am zis «OK, nu am ştiut că a fost obraznică». Nu m-am referit că ea este obraznică în general. Am spus doar că a fost obraznică dacă a spus acele lucruri despre mine“, a explicat Trump.

Presat de Piers în a clarifica afirmaţia făcută despre Ducesa de Sussex, liderul de la Casa Albă a mai spus: „A fost obraznică cu mine. Iar pentru ea este OK să fie obraznică, în ceea ce mă priveşte, nu este bine să fiu obraznic cu ea şi nu am fost…“. „Ştii ce? Ea îşi face foarte bine treaba. Sper că se bucură de viaţa ei. Cred că este foarte drăguţă“, a adăugat preşedintele.

Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie, într-un interviu pentru cotidianul britanic The Sun, despre criticile pe care Meghan Markle i le-a adus şi a fost citat numind-o „obraznică“ pe fosta actriţă, scrie CNN , citat de News.ro Această ştire a venit în contextul în care s-au vehiculat în presa străină informaţii potrivit cărora Ducesa de Sussex refuză să participe la întâlnirea cu preşedintele Americii, în timpul vizitei sale în Marea Britanie. Ulterior, preşedintele american a negat faptul că a numit-o pe Meghan Markle „obraznică“, într-un mesaj publicat pe Twitter, deşi afirmaţia a fost făcută într-un interviu pentru The Sun, a fost înregistrată şi este publică. Trump a scris pe contul său de Twitter: „Nu am numit-o niciodată pe Meghan Markle «obraznică». Este o invenţie a publicaţiilor care răspândesc ştiri false. Îşi vor cere scuze CNN, NYT şi aţii? Mă îndoiesc!“.

În urmă cu un an, Piers Morgan o critica în termeni duri pe Ducesa Meghan Markle , despre care spunea că a făcut tot posibilul „să ajungă în vârf“ folosindu-se de influenţa altor persoane şi apoi debarasându-se de ele.

