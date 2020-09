Triunghiuri amoroase care au zguduit Hollywood-ul: Când Meg Ryan l-a înşelat pe Dennis Quaid cu Russell Crowe

Meg Ryan era căsătorită de nouă ani cu Dennis Quaid (foto jos) atunci când, spre şocul marelui public, a călcat strâmb.

Ea şi Dennis alcătuiau unul dintre cele mai frumoase cupluri ale Hollywood-ului acelor ani şi povestea lor avea farmec: se căsătoriseră chiar de Valentine's Day, pe 14 februarie 1991, un an mai târziu devenind părinţii unui băiat, Jack.

Lucrurile au fost scăpate, însă, de sub control, atunci când Meg a plecat în Ecuador în anul 2000 că să filmeze pentru pelicula Proof of Life, alături de... Russell Crowe. Prezenţa lui pe platourile de filmare a transformat filmul pentru Meg în... Proof of Infidelity.