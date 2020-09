Tristeţea lui Dorel Vişan, retras la ţară pe timp de pandemie: „Mă doare sufletul când văd cum moare teatrul“ VIDEO

Retras la ţară după ce teatrele s-au închis din cauza pandemiei de COVID-19, actorul Dorel Vişan are grijă de grădină şi se ocupă de stupi cu multă dedicare, în ciuda vârstei sale înaintate.

În plus, după cum însuşi mărturiseşte, este îndrăgostit de agricultură de când se ştie.

„Aici m-am născut din nou, pentru că în satul unde au stat părinţii mei stă o cumnată şi nu am vrut să mă duc acolo, căci era şi drumul mai rău şi mai departe. Am venit pentru stupi aici. Orice vrei să ai trebuie să iubeşti. Dacă creşti un căţel sau o oaie sau un iepure, dacă nu le iubeşti, nu se fac cum trebuie. Iar lucrul acesta cu pământul are un sens cosmic. De aia se lucrează cu mâna. Uite, mâinile mele sunt de ţăran“, a mărturisit Dorel Vişan pentru Antena 3.

Actorul mărturiseşte însă cu tristeţe că şi-a pierdut mare parte din prieteni, iar pandemia de COVID-19 i-a furat şi bucuria teatrului.