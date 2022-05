Tom Cruise a pilotat un elicopter la premiera filmului "Top Gun". Când va apărea la cinema VIDEO

Premiera filmului "Top Gun Maverick" a adunat la San Diego o mulţime de staruri, după ce celebrul film vine la peste 30 de ani de la lansarea originalului "Top Gun", în 1986.

Tom Cruise a vrut să arate încă o dată că noul film este pe măsura aşteptărior şi şi-a făcut apariţia cu un elicopter. După ce a aterizat pe portavionul USS Midway, în San Diego, actorul le-a mulţumit fanilor şi şi-a lăudat colegii pentru realizările din acest film.

Lansarea filmului a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei. Dar în cele din urmă, fanii lui Tom Cruise şi ai filmului "Top Gun" vor avea ocazia să îl vadă din nou în cinema din data de 27 mai. Din distribuţie mai fac parte Miles Teller, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Val Kilmer, Jon Hamm şi Glen Powel.

„Acest moment a sosit, să-i văd pe toţi, fără măşti. E destul de epic. (...) Filmul înseamnă foarte mult pentru mine, pentru cariera mea, pentru studio şi pentru public”, a declarat Tom Cruise.

