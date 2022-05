Tom Cruise apără „marele ecran” la Cannes: „Să mergi la cinema înseamnă să împărtăşeşti o experienţă” VIDEO

„Fac filme pentru marele ecran. Filmele mele nu vor fi lansate direct pe platforme. Să mergi la cinema înseamnă să împărtăşeşti o experienţă, oricare ar fi cultura sau limba noastră. Voi vedea filmele în sălile de cinema când vor fi lansate. Îmi place să văd trailerele", a declarat starul hollywoodian în faţa a 1.000 de persoane care l-au ovaţionat îndelung.

„Împreună vom ieşi din această situaţie", a continuat el, evocând scăderea intrărilor în sălile de cinema, între explozia platformelor de streaming şi criza mondială sanitară.

Actorul din "Mission impossible" şi "Top Gun" a profitat pentru a evoca pasiunea sa pentru cinema: "De la vârsta de 4 ani am vrut să fac cinema. Am crescut cu filmele lui Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. A face cinema a fost pentru mine o mare călătorie", a mărturisit el.

VIDEO Tom Cruise, despre cinematografie

La 59 de ani, actorul obişnuit cu superproducţiile, care şi-a realizat propriile cascadorii, a revenit asupra acestui lucru: "Este ca şi cum l-aş întreba pe Gene Kelly de ce dansează?", a spus el răzând. "Aveam 4 ani şi jumătate. Aveam o jucărie paraşută. Mi-am făcut o paraşută din draperii şi am urcat pe acoperiş. Când m-am lansat, mi-am zis 'nu e o idee bună', a răs din nou. Am atins solul atât de dur încât am văzut stele pentru prima dată în plină zi. Mi-am zis 'este interesant'", a povestit el amuzat.