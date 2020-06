Ce scria pe bileţelul pe care Prinţul Charles i l-a dat Dianei cu o seară înainte de nuntă?

Cu toate acestea, în biografia scrisă de Howard Hodgson, Charles: The Man who will be King, se menţionează că Prinţul de Wales era chiar încântat de cea care avea să-i devină soţie.

Diana, pe de altă parte, era şi foarte geloasă pe... amica specială a soţului ei, Camilla. Tot Howard Hodgson susţine că aceasta a crezut până la sfârşitul vieţii sale că Charles a înşelat-o cu 48 de ore înainte de nuntă, la o recepţie care a avut loc la Buckingham Palace, acolo unde a fost invitată şi Camilla împreună cu soţul ei de atunci.

Se pare că acesta i-a trimis un bileţel Dianei, cu o noapte înainte de nuntă, în care i-a scris cu sinceritate.

