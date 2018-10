Tina Turner a fost grav bolnavă şi a vrut să apeleze la sinuciderea asistată. Soţul ei a salvat-o: „Nu mai eram în stare de nimic, supravieţuiam, dar nu trăiam“

Tina Turner îşi povesteşte viaţa în autobiografia „My Love Story“, care urmează să fie publicată pe 15 octombrie. Într-un pasaj publicat de Daily Mail, artista dezvăluie că, în 2016, a fost diagnosticată cu cancer intestinal, iar pentru că a renunţat la tratamentul tradiţional în favoarea unuia homeopatic, starea ei s-a înrăutăţit, fiind nevoită să facă un transplant de rinichi, pe care i l-a oferit soţul ei.

Problemele grave de sănătate ale cântăreţei au început în 2013, la doar trei luni după ce s-a căsătorit cu Erwin Bach (63 de ani). Tina Turner a suferit un atac cerebral, iar partea dreaptă a corpului i-a fost paralizată. Fără să îşi dea seama de gravitatea stării sale, a încercat să plece din cabinetul doctorului: „Atunci am descoperit că nu mă puteam ţine pe picioare. Mi-era prea ruşine să cer ajutor. Aveam picioare şi muşchi de oţel de la dans, dar nu aveam puterea să mă ridic. Terifiată, m-am târât până la o canapea, tot timpul gândindu-mă că nu mi-o pot imagina pe Tina Turner paralizată. M-am îndoit că aş mai fi putut purta vreodată tocuri, să nu mai vorbim despre dansat cu ele“.

Au urmat luni de fizioterapie pentru a învăţa să meargă din nou şi să-şi folosească mâna dreaptă, însă artista subliniază că efectele psihologice au fost mult mai rele: „Mă simţeam mizerabil. Lupta pentru a mă recupera mă lăsase fără niciun pic de energie şi vitalitate“. În plus, medicii au descoperit că are o tensiune arterială ridicată motiv pentru care rinichii ei funcţionau doar în proporţie de 35%. I-a fost prescris un tratament, însă din cauza efectelor secundare ale medicamentelor, Tina Turner s-a orientat „în mod prostesc“ către remediile homeopatice, o decizie ce aproape că a costat-o viaţa. Tratamentul homeopatic a dus la înrăutăţirea stării sale, iar la scurt timp rinichii i-au cedat aproape complet, nu mai putea să se deplaseze sau să se hrănească.

„A fost o mare, mare greşeală. Când i-am mărturisit ce făcusem, medicul meu a fost şocat. Mi-a spus că mi-am distrus complet rinichii. Consecinţa ignoranţei mele a fost o chestiune de viaţă şi de moarte. Vreau să fie clar că nu condamn homeopatia. De fapt, am fost tratată cu succes de un medic homeopat în 1969, când am fost diagnosticată cu tuberculoză. Dar de data aceasta aveam o vârstă mai înaintată şi o boală mult mai gravă. Dacă nu aş fi renunţat la tratamentul tradiţional, dacă, dacă... Decizia mea prostească mă va bântui toată viaţă, însă Erwin nu mi-a reproşat-o nici măcar o dată“, a povestit vedeta.

Diagnosticul a fost crunt: cancer intestinal în stadiu incipient, care a dus la eliminarea unei părţi a intestinului. Tina Turner a dezvăluit şi că starea ei de sănătate i s-a deteriorat atât de tare şi se simţea atât de rău încât s-a gândit la sinuciderea asistată, care este legală în Elveţia, şi chiar s-a înscris în Exit International, organizaţie care se ocupă de astfel de cazuri.

Tina Turner şi Erwin Bach s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de peste 26 de ani FOTO Guliver/Getty Images

După prima intervenţie chirurgicală, Tina Turner s-a simţit ceva mai bine, însă pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Spre finalul anului 2016 avea doar două opţiuni: dializă sau transplant de rinichi. „Doar transplantul îmi dădea o şansă la a trăi o viaţă aproape normală, dar şansele de a găsi un donator erau extrem de mici, era o listă de aşteptare uriaşă şi nu cred că aş fi ajuns vreodată între primele poziţii. Doctorul meu m-a programat pentru dializă, dar am refuzat. Nu putea trăi aşa, conectată la un aparat... Nu eram capabilă de nimic, supravieţuiam, dar nu trăiam. Am început să mă gândesc la moarte, mă împăcasem cu gândul, dar îmi făceam griji pentru modul în care voi muri. Unul dintre beneficiile de a trăi în Elveţia este că sinuciderea asistată este legală, doar că trebuie să-ţi faci singur injecţia letală. Există însă şi organizaţii care se ocupă de acest proces, cum este Exit, în care m-am înscris. Cred că atunci ideea morţii mele a devenit o realitate pentru Erwin. Nu voia să mă piardă, mi-a zis că nu-şi doreşte o altă femeie sau o altă viaţă. Eram fericiţi şi ar fi făcut orice să rămânem împreună. Apoi m-a şpcat. Mi-a spus că vrea să-mi dea rinichiul lui. Am fost copleşită de generozitatea sa. Îl iubesc, aşa că am încercat să-l conving că nu e o idee bună. El era un bărbat tânăr, de ce să-şi asume un asemenea risc pentru a-i oferi unei femei bătrâne câţiva ani în plus de viaţă? Mi-a spus că viitorul lui este viitorul nostru“, a povestit Tina Turner.

Operaţia a avut loc în 2017 şi a fost în mare parte un succes, deşi corpul ei încearcă să respingă noul organ. Simptomele - precum ameţeală, neatenţie, nelinişte - reprezintă provocări, dar, cu Bach alături, Tina Turner continuă să persevereze.„Ştiu că aventura mea medicală este departe de a se fi încheiat, dar sunt încă aici – suntem încă aici, mai apropiaţi decât ne-am fi imaginat vreodată. Privesc în urmă şi înţeleg de ce karma mea a fost aşa cum a fost. Binele a venit din rău. Şi nu am fost niciodată atât de fericită cum sunt azi“.

Potrivit News.ro, în 1985, după aproape un deceniu de când îl părăsise pe Ike Turner, Tina Turner l-a întâlnit pe Erwin Bach. Cu 16 ani mai tânăr decât ea, cei doi s-au simţit imediat atraşi unul de celălalt. Până la începutul anilor 1990, cei doi au locuit în Koln (Germania), înainte ca Bach să fie nevoit de munca lui să se mute în Elveţia, unde trăiesc în prezent. Deşi ea a refuzat prima propunere, s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de mai mult de 26 de ani.

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977. A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits“, prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High“, „Private Dancer“, „What You Get Is What You See“, „Steamy Windows“, „The Best“, „I Don't Wanna Lose You“ şi „Golden Eye“.

A fost recompensată cu opt premii Grammy, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High“ a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It“, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.