Tina Turner, dezvăluiri despre gravele probleme de sănătate cu care s-a confruntat: „E o a doua şansă la viaţă“

„Arăt bine, mă simt bine. Am trecut prin afecţiuni grave, dar acum le-am scos la capăt. E ca şi cum am o a doua şansă la viaţă. Sunt fericită să am 80 de ani“, a mărturisit cântăreaţa.

„A fost o mare, mare greşeală. Când i-am mărturisit ce făcusem, medicul meu a fost şocat. Mi-a spus că mi-am distrus complet rinichii. Consecinţa ignoranţei mele a fost o chestiune de viaţă şi de moarte. Vreau să fie clar că nu condamn homeopatia. De fapt, am fost tratată cu succes de un medic homeopat în 1969, când am fost diagnosticată cu tuberculoză. Dar de data aceasta aveam o vârstă mai înaintată şi o boală mult mai gravă. Dacă nu aş fi renunţat la tratamentul tradiţional, dacă, dacă... Decizia mea prostească mă va bântui toată viaţă, însă Erwin nu mi-a reproşat-o nici măcar o dată“, a povestit vedeta.

Diagnosticul a fost crunt: cancer intestinal în stadiu incipient, care a dus la eliminarea unei părţi a intestinului. Tina Turner a dezvăluit şi că starea ei de sănătate i s-a deteriorat atât de tare şi se simţea atât de rău încât s-a gândit la sinuciderea asistată, care este legală în Elveţia, şi chiar s-a înscris în Exit International, organizaţie care se ocupă de astfel de cazuri.

Tina Turner şi Erwin Bach s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de peste 26 de ani FOTO Guliver/Getty Images

Tina Turner a vândut peste 200 de milioane de discuri în 60 de ani de carieră

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977. A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits“, prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High“, „Private Dancer“, „What You Get Is What You See“, „Steamy Windows“, „The Best“, „I Don't Wanna Lose You“ şi „Golden Eye“.

A fost recompensată cu opt premii Grammy, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High“ a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It“, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.