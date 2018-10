Tina Turner dezvăluie ce a obligat-o să facă primul soţ în noaptea nunţii: „A fost o experienţă odioasă“

Este de notorietate faptul că Tina Turner a fost abuzată de primul soţ, muzicianul de blues Ike Turner, însă acum legendara cântăreaţă a detaliat mariajul îngrozitor în autobiografia „My Love Story“, care va fi lansată pe 15 octombrie.

Tina Turner avea doar 22 de ani când s-a căsătorit cu Ike Turner, alături de care cunoscuse faima cu doi ani înainte, în 1960, ca parte a duo-ului Ike & Tina. Ceremonia a avut loc în Tijuana, Mexic, iar tânăra cântăreaţă îşi imagina noaptea nunţii ca una de vis, însă totul s-a transformat într-un coşmar.

Proaspătul ei soţ a obligat-o să urmărească o partidă de sex în direct. „Ghiciţi unde am mers? La un bordel! În noaptea nunţii mele! Experienţa a fost atât de odioasă încât am eliminat-o din mintea mea şi am înlocuit-o cu un scenariu fantezist, cu ceva ce mi-aş fi dorit să se întâmple“, a mărturisit Tina Turner, precizând şi că până acum i-a fost prea ruşine pentru a vorbi despre unele aspecte, potrivit Daily Mail

„Oamenii pur şi simplu nu-şi pot imagina ce fel de om era Ike – genul de om care îşi duce proaspăta soţie la un show pornografic. Stăteam acolo, în acel loc mizerabil, şi-l priveam cu coada ochiului întrebându-mă dacă într-adevăr îi face plăcere să privească aşa ceva. A fost atât de urât totul. M-am simţit absolut îngrozitor, abia îmi stăpâneam lacrimile, dar ştiam că nu am nicio scăpare, nu puteam pleca până ce el nu era mulţumit“, a continuat vedeta.

Tina şi Ike Turner s-au bucurat de mult succes în anii 1960 FOTO Guliver/Getty Images





Fiu de preot, Ike era dependent de cocaină şi a abuzat-o fizic şi psihic pe artistă pe tot parcursul căsniciei, care a durat 16 ani. Tina Turner povesteşte cum a fost bătută cu bestialitate, soţul ei folosind tot ce îi pica în mână – de la un baston şi până la o cană cu cafea fierbinte. „Unele lucruri pur şi simplu nu ţi le mai aminteşti pentru că nu vrei“, precizează artista.

Tina Turner cunoştea bine comportamentul violent al viitorului său soţ şi aventurile pe care le avea cu alte femei, ştia că mariajul va fi un dezastru, dar îl iubea şi nici nu ştia cum să-l refuze.

Cântăreaţa subliniază că a dus o luptă continuă încercând să nu-i ofere niciun motiv soţului ei pentru a o lovi, chiar dacă şi-a dorit cu totul altceva pentru ziua nunţii sale. „Probabil că a decis să ne căsătorim în Tijuana pentru că era cel mai bun loc pentru o ceremonie rapidă. Dar nu avea niciun sens să pun întrebări, nu aş fi făcut decât să-l înfurii şi asta ar fi însemnat o nouă bătaie. În niciun caz nu-mi doream să apar la nunta mea cu ochiul vânăt. Cununia a avut loc într-un birou mic şi prăfuit. Mi-au întins nişte hârtii pe care le-am semnat şi asta a fost tot. Ştiam că ziua nunţii trebuie să fie emoţionantă şi fericită. Dar nu am simţit nimic de genul acesta. Nu ne-am sărutat, nu am ciocnit un pahar, nu am fost felicitaţi, nu a existat nicio menţiune despre «a trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi»“, povesteşte vedeta.

Tina Turner, în anul 1972 FOTO Guliver/Getty Images





După un şir lung de bătăi şi umilinţe, în 1976, Tina Turner a hotărât să-şi părăsească soţul indiferent de consecinţe. A fost convinsă că este cea mai bună alegere după ce a primit o bătaie cruntă fiindcă a îndrăznit să se plângă că Ike i-a vărsat ciocolată pe costumul ei alb.

Aşa cum se aştepta, nu i-a fost uşor să se desprindă de bărbatul abuziv. Vedeta dezvăluie că s-a tras cu arma în casa în care s-a mutat imediat după despărţire şi o maşină a fost incendiată. Din acest motiv, Tina Turner a fost nevoită să poarte o armă în geantă o perioadă. Când şi-a părăsit soţul, artista avea în buzunar doar 36 de cenţi şi o geantă cu haine. În procesul de divorţ, care s-a finalizat în 1978, cântăreaţa nu a cerut bani sau proprietăţi. „A fost preţul pe care l-am plătit pentru libertatea mea“, consideră legendara artistă.

Tina Turner a reuşit însă să-şi clădească o carieră solo de succes şi a fost rapid numită „Regina Rock 'n' Roll“, a lansat nouă albume care s-au vândut în peste 100 de milioane de copii şi a fost recompensată cu opt premii Grammy.

„Am trăit un mariaj groaznic care aproape m-a distrus, dar am mers mai departe", spune vedeta. În ciuda statutului ei de superstar, Tina recunoaşte că deseori a avut probleme cu încrederea în sine când nu se afla în lumina reflectoarelor şi mărturiseşte că şi-a urât imaginea de divă sexy. „Dacă oamenii aveau impresia că sunt sexy, atunci asta era percepţia lor formată pe baza energiei, a ţinutelor şi a mişcărilor mele de dans. Pe scenă munceam, dansam, cântam, dar nu încercam să fiu sexy. Nu am fost niciodată una dintre acele femei care trebuiau să facă sex cu orice preţ, nu era o prioritate pentru mine. Ca să fiu sinceră, după prima mea căsnicie nu am mai avut foarte multe relaţii sexuale, nu erau importante pentru mine. Un an am fost chiar celibatară, până l-am întâlnit pe Erwin", a explicat Tina Turner. Tina Turner, în 1978, la doi ani după divorţul de primul soţ FOTO Guliver/Getty Images



În 1985, după aproape un deceniu de când îl părăsise pe Ike Turner, Tina Turner l-a întâlnit pe Erwin Bach. Cu 16 ani mai tânăr decât ea, cei doi s-au simţit imediat atraşi unul de celălalt. Până la începutul anilor 1990, cei doi au locuit în Koln (Germania), înainte ca Bach să fie nevoit de munca lui să se mute în Elveţia, unde trăiesc în prezent. Deşi ea a refuzat prima propunere, s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de mai mult de 26 de ani. Soţul ei a fost şi cel care i-a salvat viaţa după ce i-a donat un rinichi. În 2013, la scurt timp după nuntă, Tina Turner a suferit un atac cerebral, iar partea dreaptă a corpului i-a fost paralizată o perioadă lungă. În 2016, a fost diagnosticată cu cancer intestinal, iar pentru că a renunţat la tratamentul tradiţional în favoarea unuia homeopatic, starea ei s-a înrăutăţit, fiind nevoită să facă un transplant de rinichi, pe care i l-a oferit soţul ei.

În urmă cu doar câteva luni, Tina Turner a primit însă o nouă lovitură: fiul ei cel mare, Craig, s-a sinucis . Craig este copilul pe care artista l-a avut la 18 ani cu saxofonistul Raymond Hill. Vedeta consideră că o mare parte din vină îi aparţine lui Ike Turner, tatăl vitreg al lui Craig.

„Cred că i-a lipsit foarte mult o mamă. Eu eram întotdeauna pleacată în turnee. Îl învinuiesc pe Ike pentru că nu a fost capabil să aibă mai multă grijă de el, să-mi ţină locul. Am fost o mamă cât am putut de bună având în vedere circumstanţele. Cred că mai târziu m-am revanşat faţă de Craig. Nu mă simt vinovată pentru că în acea realitate trăiam atunci, nu aveam opţiuni. El şi-a dorit să plece din această lume. Eu am acceptat. Îmi rămân amintirile. Îmi amintesc atât lucrurile bune, cât şi pe cele rele“, a mai spus Tina Turner.