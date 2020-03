Timothy Hutton, acuzat că a violat o adolescentă în 1983: cum se apără actorul premiat cu Oscar şi ce a povestit femeia

Hutton, care a jucat recent în serialul „Almost Family“, anulat de Fox după primul sezon, ar fi agresat-o sexual pe Sera Johnston, pe când ea avea 14 ani.

Incidentul, potrivit unei plângeri depuse de Jonhston la Vancouver Police Department la finalul anului trecut, citată de BuxxFeed News, ar fi avut loc în perioada în care Hutton se afla în Canada pentru a filma „Iceman“.

Johnston a declarat pentru site că avea 14 ani când, împreună cu doi prieteni, a fost invitată în camera de hotel a lui Hutton, unde a spus ea a avut loc incidentul care l-a implicat şi pe un prieten al actorului. Acum în vârstă de 50 de ani, Johnston a precizat că nu a făcut această dezvăluire decât după ce a apărut mişcarea #MeToo, de teamă că nu va fi crezută.

Timothy Hutton, în vârstă de 59 de ani, a negat acuzaţiile. Într-un comunicat, actorul a spus că nu a întâlnit-o vreodată pe Johnston şi că povestea este fabricată cu declaraţii defăimătoare.

După ce BuzzFeed a publicat informaţiile luni, actorul a transmis: „În ultimii doi ani şi jumătate am fost vizat de mai multe încercări de şantaj din partea unei femei numite Sera Dale Johnston, care a vrut să obţină milioane de dolari de la mine. Ea a ameninţat că, dacă nu răspund cerinţelor ei, va ieşi în presă cu o acuzaţie falsă că am agresat-o în urmă cu 37 de ani în Canada. Nu am agresat-o vreodată pe doamna Johnston“, potrivit news.ro.

Timothy Hutton FOTO Guliver/Getty Images

„Astăzi, BuzzFeed a ales să publice povestea falsă a doamnei Johnston. BuzzFeed cunoştea adevărul, pentru că a primit dovezi. Încercarea doamnei Johnston de a mă şantaja a eşuat. Apoi a decis să iasă în presă cu povestea falsă. Când am aflat, am mers la FBI, a semnat o declaraţie pe proprie răspundere şi am depus o plângere penală pe numele doamnei Johnston pentru şantaj. Nu mă voi opri să lupt pentru a dezvălui povestea aşa cum este - o încercare eşuată de şantaj bazată pe ceva ce nu s-a întâmplat vreodată“, a mai spus Hutton.

Povstea lui Johnston este susţinută de una dintre prietenele ei. BuzzFeed a discutat cu cinci persoane care au confirmat că Johnston le-a povestit de-a lungul anilor despre incidentul care l-a avut în centru pe Hutton.

Mama lui Johnston, care a lucrat ca decorator de platou, a declarat că, la acel moment, au luat în considerare ideea de a merge la poliţie, dar s-au temut că ea va fi trecută pe „lista neagră” în industria filmului. Femeia a mai spus că regretă acum decizia.

Consiliată de un avocat, Johnston a negociat cu echipa lui Hutton. Iniţial, ea a fost de acord cu o înţelegere în valoare de 135.000 de dolari, dar mai târziu s-a răzgândit când a realizat că Hutton va putea să nege complet orice vină, scrie Variety. Fostul iubit al lui Johnston l-a contactat pe prietenul lui Hutton, celălalt bărbat despre care ea a spus că a agresat-o în noaptea respectivă, oferindu-se să negocieze o înţelegere. Acest lucru a motivat avocaţii lui Hutton să pună la îndoială credibilitatea lui Johnston.

Avocaţii actorului au spus că vor trimite BuzzFeed o cerere de retractare a materialului, susţinând, între altele, că site-ul „a ignorat complet dovezile că doamna Johnston a minţit“.

Dacă BuzzFeed nu se va conforma, Hutton va da site-ul în judecată pentru defăimare.

Un purtător de cuvânt al site-ului a spus că BuzzFeed îşi menţine povestea „bazată pe interviuri cu presupusa victimă, declaraţii ale unei femei care a fost cu ea în seara respectivă şi ale altor cinci persoane cărorea le-a fost povestit“.