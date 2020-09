Teo Trandafir: „N-am plecat nicăieri, nu am avut curaj. Mă frustrează ideea că în continuare există acest pericol de infectare“

Teo Trandafir (52 ani) a povestit pentru Click! care sunt fricile pe care le are cu privire la pandemie. Vedeta s-a întors cu forţe proaspete la cârma emisiunii pe care o prezintă alături de Bursucu, la Kanal D, însă în continuare temătoare din cauza existenţei pericolului infectării.

„E trist şi frustrant faptul că oamenii nu se mai pot îmbrăţişa. Sunt anumiţi oameni pe care îmi doresc să îi îmbrăţişez mai des. N-am plecat nicăieri, nu am avut curaj. În perioada asta ne-am trezit dimineaţă pentru antrenament şi apoi am mers în diverse locuri, la Câmpina, la pădure, dar nu am avut curaj să rămânem peste noapte la un hotel. Nu am ieşit nici la terase. “, a povestit Teo.

Întrebată dacă acum mai precaută decât la începutul pandemiei, vedeta a explicat: „Nu cred că pot face mai mult decât fac. Cum am procedat la început, procedez şi acum, am urmat recomandările. Când trec pe lângă o baie mă spăl pe mâini, port masca, am avut o perioadă în care am mers cu o maşină decapotabilă, o bijuterie de epocă, şi am pus şi atunci masca. Hainele le pun la spălat imediat ce ajung acasă. Sunt la fel de precaută şi acum, ca şi la început.“