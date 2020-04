Teo Trandafir, despre căsătorie, relaţia cu Maya şi Bursucu: "Nu m-am văzut niciodată ieşind la pensie, cu petrecere şi ceas de aur"

OK: De-a lungul timpului, care au fost cele mai grele momente pe care le-ai depăşit împreună cu Maya?

Teo Trandafir: Despărţirea de la Viena. A fost cumplit, am trăit separat şi după întoarcerea mea lucrurile nu au mai fost ca înainte. Mi-a fost foarte greu să o conving să renunţe la obiectele mele, cu care dormea în pat. Cămaşa mea de noapte, fotografiile erau la ea sub pernă. A durat o perioada până s-a obişnuit cu ideea că nu voi mai pleca niciodată. Încet, încet a renunţat, am apelat şi la ajutorul unui psiholog. Cauzele erau dorul şi nesiguranţa.

