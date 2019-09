Tatăl ducesei Meghan, un nou atac la adresa cuplului regal. Ce acuzaţii aduce: „Asta înseamnă ipocrizie. M-am săturat de minciuni“

Într-un interviu pentru Mail on Sunday , Thomas Markle reia atacul la adresa ducilor de Sussex, pe care i-a criticat în termeni duri şi în trecut. El susţine că nu a avut niciun conflict cu fiica sa, Meghan Markle, înainte ca aceasta să intre în familia regală britanică şi o critică pentru că nu-i permite să-şi vadă nepotul, pe Archie, băieţelul pe care ducesa l-a născut în luna mai.

„M-am abţinut să fac comentarii pentru că Meghan a fost însărcinată, însă acum m-am hotărât să vorbesc pentru că echipa lor de PR continuă să mă excludă din viaţa fiicei mele. Bineînţeles că sunt dezamăgit că nu-l pot vedea pe Archie. Am sperat că, în momentul în care va deveni mamă, Meghan se va sensibiliza şi mă va căuta. Mi-ar plăcea să-mi trimită măcar o poză cu nepoţelul meu. Nu asta şi-ar dori orice bunic?“, a declarat Thomas Markle.

Ducii de Sussex, la prima apariţie cu micuţul Archie FOTO Guliver/Getty Images





Bărbatul susţine că nu a mai vorbit cu fiica sa de la căsătoria ei cu Prinţul Harry, de pe 19 mai, ceremonie la care nu a participat după ce a suferit un infarct, dar pentru care susţine că nici nu a primit invitaţie. Anterior, Thomas Markle a făcut mai multe declaraţii scandaloase în presă, afectând imaginea casei regale britanice, şi chiar înainte de nunta regală a regizat împreună cu o echipă de paparazzi o serie de fotografii cu scopul de a înduioşa opinia publică. În imagini, tatăl fostei actriţe este surprins într-un internet-cafe în timp ce se uită la fotografii cu Meghan şi Harry. Ulterior, el a recunoscut că a făcut o înţelegere cu tabloidele pentru a-şi repara imaginea, însă a negat că ar fi acceptat bani.

În noul interviu, Thomas Markle îşi acuză fata că nu s-a interesat de soarta sa după ce a avut probleme medicale şi a refuzat să-i răspundă la mesaje. „Aş vrea să-i întreb pe oameni ce ar simţi dacă părinţii lor ar suferi un infarct? Le-am trimis un mesaj lui Harry şi Meghan în care le-am spus în ce spital mă aflu. Nici măcar o singură dată Meghan nu m-a întrebat cum mă simt. Nici atunci, nici până în ziua de azi. Şi de ziua ei, pe 4 august, i-am trimis o felicitare. Nu ştiu dacă a ajuns la ea, nu am primit niciun răspuns“, susţine bărbatul.

De asemenea, Thomas Markle nu s-a sfiit să-i catalogheze pe ducii de Sussex drept ipocriţi, etichetă pe care cuplul regal a primit-o din mai multe direcţii după ce, în vacanţa lor recentă, au călătorit cu mai multe avioane private Cesna, care produc de şapte ori mai multe noxe decât un avion comercial de linie, asta în timp ce militează pentru protejarea mediului.

„Într-un fel îmi pare rău pentru ei, dar şi-au făcut-o cu mâna lor. Nu poţi spune un lucru şi apoi să faci exact opusul. Toată lumea îi laudă pentru cât de minunaţi sunt, dar nu la fel de minunat se comportă cu propria familie. Asta înseamnă ipocrizie. Nu te poţi prezenta drept un om darnic, care vrea să unească oamenii, dar în acelaşi timp te comporţi ca şi cum nu ai avea o familie. Încă nu mi-am cunoscut ginerele. Cum se face că prinţul Harry nu a putut lua un avion pentru a veni să-mi ceară mâna fiicei mele. Este evident că nu are o problemă în a călători cu avioane private“, a mai declarat Thomas Markle.

Meghan Markle, alături de tatăl ei pe vremea studenţiei FOTO Thomas Markle via Daily Mail

În plus, el susţine că fiica lui minte când afirmă că şi-a plătit singură studiile universitare. În primul său discurs în calitate de membră a familiei regale, ducesa Meghan le-a spus studenţilor de la Universitatea din Fiji că a fost nevoită să lucreze, să apeleze la împrumuturi şi să obţină burse pentru a-şi acoperi taxele şcolare. „Sunt pe deplin conştientă de provocările pe care le întâmpină mulţi oameni din întreaga lume, inclusiv eu, când vine vorba de a-şi permite un nivel de eduaţie superior. Cu ajutorul burselor, împrumuturilor şi unui job din campus am reuşit să-mi plătesc taxa de şcolarizare pentru a putea urma cursurile unei universităţi şi, fără îndoială, a meritat toate eforturile“, declara Meghan Markle anul trecut.

În schimb, tatăl fostei actriţe spune că a plătit integral taxa de 200.000 de dolari de la Universitatea Northwestern din Illinois.

„Această poveste este complet falsă. Am plătit fiecare bănuţ din taxa ei de şcolarizare şi am extrasele bancare care să dovedească acest lucru. Am plătit călătoriile ei în Spania şi în Marea Britanie, dar şi un internship în Argentina. E ceva ce orice tată ar face pentru copiii lui. M-am săturat de aceste minciuni. M-am săturat să fiu portretizat drept un ticălos şi să fiu exclus din viaţa lor. Niciun tată nu merită un astfel de abuz când s-a comportat atât de bine cu fiica sa“, mai spune Markle, care precizează însă că îşi iubeşte în continuare fiica şi speră să-şi repare relaţia.

Ducesa Meghan, în copilărie FOTO Thomas Markle via Daily Mail









Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: