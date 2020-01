Tatăl ducesei Meghan îl critică din nou pe Harry şi spune că a fost gelos pe prinţul Charles

Tatăl ducesei Meghan a dezvăluit într-un mini-documentar că a plâns atunci când a vizionat căsătoria fiicei lui cu prinţul Harry la televizor, scrie Daily Mail

În cele 90 de minute din documentar, Thomas Markle a mărturisit că a fost gelos pe prinţul Charles când a condus-o pe Meghan la altar în timp ce el se recupera în urma unui infarct.

„Fiica mea a fost frumoasă. Mi-am dorit să pot fi acolo cu ea. Am fost gelos pentru că Charles a fost acolo. Recunosc că am plâns puţin din cauză că nu am condus-o pe fiica mea la altar. Nici până în ziua de azi nu am putut uita acel moment“, a declarat Thomas Markle.

Meghan Markle a fost condusă la altar de Prinţul Charles FOTO Daily Mail

Acuzaţiile lui Thomas Markle la adresa prinţului Harry

Thomas, care nu a mai vorbit cu fiica lui din mai 2018, a oferit detalii despre cum s-a produs ruptura şi l-a acuzat pe prinţul Harry că se comportă ca un „copil sensibil“. Tototdată, tatăl lui Meghan şi-a apărat decizia de a vorbi în cadrul documentarului şi de a fi plătit pentru acesta şi a declarat că familia regală îi este datoare.

„În acest moment, ei îmi sunt datori. Membrii familiei regale îmi sunt datori. Harry îmi este dator, Meghan îmi este datoare. Pentru toate lucrurile prin care am trecut, ar trebui să fiu răsplătit. Fiica mea mi-a spus că va avea grijă de mine când voi îmbătrâni. Acum mă aflu la bătrâneţe - este timpul să se ocupe de tati“, a mai spus Thomas.

Thomas Markle nu l-a cunoscut până acum pe Archie

Bărbatul, care nu l-a întâlnit niciodată pe nepotul său, Archie, a descris relaţia cu fiica sa ca fiind „complicată“. El a insistat: „Pentru ei nu exist şi acum Harry, indiferent dacă îşi dă seama sau nu, face parte din familia mea şi eu fac parte din a lui. Ar trebui să vorbim. Nu mai are 12 ani - nu are dreptul să fie atât de sensibil“.

Tatăl lui Meghan Markle a povestit că a aflat despre sarcina fiicei sale de la un post de radio: „Oamenii cred că este o glumă când le spun că am auzit de la radio vestea că fiica mea e însărcinată. Mi-am auzit fiica vorbind la radio despre nepotul meu. Urma să am un nepot şi am auzit asta de la radio, nu la telefon“.

Markle, care a divorţat de mama lui Meghan, Dora, la sfârşitul anilor '80, a declarat că ultima dată când a vorbit cu fiica sa a fost în timpul unei serii emoţionante de apeluri telefonice cu câteva zile înainte de nunta ei. El trebuia să o conducă pe Meghan spre altar, dar între timp a făcut o înţelegere secretă cu un fotograf. El a acceptat să pozeze pregătirile pentru nuntă la scurt timp după ce Palatul Kensington a făcut apel ca mass-media să respecte intimitatea.

Markle a recunoscut acum că implicarea lui în acord „îl va bântui tot restul vieţii“ şi a detaliat un apel telefonic în care Harry l-a mustrat în privinţa deciziei: „Harry mi-a spus: «Dacă m-ai fi ascultat, asta nu ţi s-ar fi întâmplat»“.

El a mărturisit că a vrut să ceară scuze reginei şi familiei regale, dar i s-a spus să nu facă acest lucru. Câteva zile mai târziu, el a fost dus la spital pentru a fi operat de urgenţă la inimă, iar medicii i-au spus că nu va putea zbura în Marea Britanie pentru nuntă.

„Meghan şi Harry au spus că mă vor proteja de stres. Protecţia lor era doar să-mi spună «nu vorbi cu nimeni»“, a mai spus Thomas Markle.

Bărbatul crede că nu mai există vreo cale de împăcare: „Ultima dată când s-ar putea să mă mai vadă ar fi când voi muri. Nu cred că în acest moment sunt încântaţi să mă vadă sau să vorbească cu mine“.

De asemenea, Thomas Markle a făcut publice mai multe poze din copilăria lui Meghan Markle.

Thomas Markle a oferit celor de la Channel 5 un album foto cu Meghan bebeluş FOTO Daily Mail

Meghan Markle, bebeluş FOTO Daily Mail

Meghan Markle, în braţe la tatăl ei

Harry şi Meghan nu-şi vor mai putea folosi titlurile regale

Pe 18 ianuarie, Palatul Buckingham a anunţat că Harry şi Meghan vor renunţa la titlurile de „Alteţa Sa Regală“, nu vor mai primi fonduri publice, nu vor mai întreprinde acţiuni în numele Coroanei şi vor înapoia cele 2,4 millioane de lire din bani publici folosite pentru renovarea conacului Frogmore, care va rămâne în continuare reşedinţa cuplului din Marea Britanie.

În primele declaraţii publice după anunţul făcut de bunica sa, prinţul Harry şi-a exprimat „tristeţea profundă“ şi a spus că decizia de a renunţa la statutul de membri seniori ai casei regale nu fost una uşoară şi a venit după „multe luni de discuţii şi mulţi ani plini de provocări“. În plus, Harry a mărturisit că şi-ar fi dorit să mai aibă posibilitatea de a avea îndatoriri regale în regim part-time.