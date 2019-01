Tatăl Ducesei Meghan îl acuză pe Prinţul Harry de aroganţă: „Crede că este mai presus decât toţi ceilalţi şi vorbeşte cu superioritate“

După ce a mai avut intervenţii anterioare pentru presă, bărbatul a recunoscut că a făcut greşeli, dar a spus că ginerele său trebuie să „să ia atitudine şi să treacă peste“ înainte să devină şi mai dur în acuzaţii.

Thomas Markle şi fiica sa, Ducesa Meghan, au întrerupt orice legătură de la căsătoria fostei actriţe cu Prinţul Harry.

Prinţul i-a cerut anterior lui Thomas să nu vorbească cu presa şi i-a spus, după ce a oferit declaraţii unui fotograf paparazzi: „Asta se întâmplă atunci când nu ascultaţi ce vă spunem să faceţi“.

Cu toate acestea, Thomas Markle a spus că va continua să vorbească: „Tăcerea lui Meghan şi Harry amplifică zvonurile şi stârneşte insulte împotriva mea şi a familiei mele“.

Bărbatul a adăugat că, totuşi, este dornic să facă pace cu Harry şi Meghan şi a spus că speră la o întâlnire cu Ducele de Sussex. Însă, el şi-a menţinut poziţia faţă de ginerele său şi a declarat pentru The Sun: „Dacă eu sunt prima persoană care te-a insultat sau ţi-a rănit sentimentele, trebuie să te îndepărtezi. E om ca şi noi. Cred că simte că este mai presus de toţi ceilalţi şi că are dreptul de a le vorbi oamenilor cu superioritate şi nu pot să accept asta. Asta înseamnă aroganţă“.

El i-a cerut, de asemenea, şi Ducesei Meghan să repare zvonurile în privinţa rupturii cu Kate Middleton „dacă există vreo animozitate între ele“.

Thomas Markle a mai avut şi alte intervenţii în ultimul timp.

Recent, tatăl Ducesei de Sussex, l -a atacat pe Prinţul Harry şi a vorbit despre temperamentul fiicei sale într-un interviu , în care a declarat şi că, în ciuda încercărilor sale repetate, familia regală britanică nu-i permite să ia legătura cu ea.

Bărbatul susţine că nu a mai vorbit cu fiica sa de la căsătoria ei cu Prinţul Harry, de pe 19 mai, ceremonie la care nu a participat după ce a suferit un infarct. Anterior, Markle a făcut mai multe declaraţii scandaloase în presă, afectând imaginea casei regale britanice, şi chiar înainte de nunta regală a regizat împreună cu o echipă de paparazzi o serie de fotografii cu scopul de a înduioşa opinia publică. În imagini, tatăl fostei actriţe este surprins într-un internet-cafe în timp ce se uită la fotografii cu Meghan şi Harry. Ulterior, el a recunoscut că a făcut o înţelegere cu tabloidele pentru a-şi repara imaginea, însă a negat că ar fi acceptat bani.

Acum, Thomas Markle acuză familia regală că l-a exclus din viaţa fiicei sale şi îl atacă pe Prinţul Harry, amintind de scandalurile în care a fost implicat la rândul lui, printre care controversele create după ce au apărut imagini cu prinţul gol la o piscină, în 2012, şi cu el îmbrăcat într-o uniformă nazistă, în 2005.

„Familia regală britanică m-a îndepărtat. Am făcut zeci de încercări de a lua legătura cu fiica mea, inclusiv prin mesaje şi scrisori, dar ea şi Harry au ridicat un zid de tăcere. Au făcut ceva ce mi-au spus mie cândva să nu fac – cred toate lucrurile negative care se scriu despre mine. Aşa că încerc să corectez minciunile şi să prezint adevărul. Am sunat-o, dar nu-mi răspunde. I-am scris o scrisoare de două pagini pe care i-am trimis-o reprezentantului ei din Los Angeles. Am subliniat că nici membrii familiei regale nu au avut întodeauna un comportament ireproşabil. Niciodată nu am apărut gol la piscină şi nici nu m-am îmbrăcat vreodată într-o uniformă nazistă. I-am dat o scrisoare şi Doriei (fosta lui soţie şi mama ducesei - n.r.), am încercat să aflu de ce fiica mea nu vorbeşte cu mine. Răspunsul la toate încercările mele a fost o tăcere de neclintit“, a povestit Thomas Markle.

Tatăl Ducesei de Sussex susţine că viaţa i s-a schimbat radical după ce fiica lui a intrat în familia regală britanică şi este hărţuit de paparazzi: „Tăcerea lor înseamnă că oamenii vor continua să mă atace şi să scrie minciuni despre mine. Se comportă cu mine dur, sunt pedepsit pentru lucruri pe care nu le-am spus. Dacă măcar ar accepta să vorbească cu mine lucrurile ar putea fi diferite. O iubesc foarte mult pe Meghan. Îmi doreasc ca ea şi Harry să aibă un copil frumos şi sănătos şi o viaţă minunată împreună, dar în acelaşi timp îmi doresc să înceteze să mai creadă minciunile care se scriu despre mine. Sunt rănit de ceea ce se întâmplă, dar n-am de gând să tac din gură. Viaţa mea s-a întors cu susul în jos de când fiica mea l-a întâlnit pe Harry. Când au anunţat că aşteaptă primul lor copil, zeci de paparazzi au stat zi şi noapte în faţa casei mele“.

În plus, Thomas Markle a negat vehement faptul că nu ar fi avut niciodată o relaţie apropiată cu fiica lui, prezentând drept dovezi mai multe felicitări şi scrisori primite de la ea, dar şi că nu a susţinut-o financiar înainte de a deveni vedetă la Hollywood.