Surorile Cheeky Girls, dezvăluiri despre lupta cu anorexia şi depresia, după ce au devenit celebre: „Purtam haine largi şi îi făceam pe toţi să creadă că mâncăm“

Cântăreţele au vorbit recent, în emisiunea „Loose Women“ de la ITV, despre apariţia depresiei, în perioada de glorie a trupei, pe când „lucrau 24 de ore din 24, călătoreau foarte mult şi nu aveau viaţă socială“.

„În primii cinci ani de carieră am avut succes şi ne-am trezit brusc că vieţile noastre erau controlate complet de casa de discuri. Nu aveam timp liber, lucram 24 de ore pe zi, călătorind. Mama noastră ne era impresar şi încerca să aibă grijă de noi. Însă, era dificil, pentru că nu aveam viaţă socială, ceea ce a dus la apariţia depresiei“, a povestit Monica, scrie Daily Mail.

După ce au participat la emisiunea „Popstars: The Rivals“, gemenele din trupa Cheeky Girls au devenit celebre, patru dintre piesele lor ajungând în Top 10 din Marea Britanie în perioada 2002 - 2004.

Piesa lor de debut, intitulată „Cheeky Song (Touch My Bum)“, s-a vândut în peste 1,2 milioane de copii pe plan mondial.

Gemenele au povestit în cadrul emisiunii şi despre faptul că s-au luptat cu anorexia, boală pe care au învins-o, însă, fostele cântăreţe au mărturisit şi că le este dificil să ţină sub control această tulburare de alimentaţie „care va exista întotdeauna“.

„Purtam haine largi şi îi făceam pe toţi să creadă că mâncăm. Am devenit competitive una cu cealaltă, reuşeam să ascundem totul foarte bine. Odată ce te întâlneşti cu această problemă, ea va rămâne mereu cu tine, dar acum o controlăm complet, ne este mult mai bine acum“, a mai spus Monica.

Monica şi Gabriela au povestit şi despre operaţiile estetice în valoare de 100.000 de lire sterline pe care le-au făcut, când gemenele au mărturisit că au fost presate de mediul în care se aflau să-şi pună implanturi mamare pentru a arăta mai sexy, implicit pentru a avea mai mult succes:

„În 2003, am lansat single-ul «Touch My Bum». Am simţit presiunea, nu aveam sâni, ne puneam şosete în sutiene“.

Monica a vorbit şi despre mariajul cu Shaun Taylor şi s-a declarat foarte fericită. Cei doi s-au căsătorit în 2016, la patru ani după ce s-au logodit.

Gabriela, care a fost logodită cu politicianul Lembit Opik (53 de ani) a declarat că în prezent este „singură şi disponibilă“.