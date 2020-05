Stevie Wonder, la 70 de ani, la fel de prolific în muzică şi iubire: are 22 de premii Grammy şi 9 copii, din 5 relaţii!

"Îmi voi lua o pauză pentru că va trebui să fac un transplant de rinichi. Sunt foarte bine, mă bucur că am un donator şi totul va fi bine". De atunci, Stevie nu a mai făcut un anunţ oficial despre cum a decurs intervenţia, dar fanii au înţeles că totul trebuie să fi fost într-adevăr bine atunci când l-au revăzut pe Stevie participând la concertul caritabil pentru lupta împotriva noului coronavirus One World: Together At Home, pentru care artiştii au cântat chiar de la reşedinţele lor.

Cu această ocazie, Lady Gaga nu şi-a ascuns lacrimile, impresionată să-l revadă pe acest legendar artist, care pe 13 mai a împlinit 70 de ani şi care a scris istorie în muzică, obţinând trei ani la rând trofeul Grammy.

Citeşte mai multe aici!