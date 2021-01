Steve Martin, vaccinat împotriva COVID-19: Vestea proastă e că am primit vaccinul pentru că am 75 de ani

„Veste bună/ veste proastă. Vestea bună: Am fost vaccinat! Vestea proastă: Am fost vaccinat pentru că am 75 de ani. Ha! Operaţiunea din New York a fost uşoară ca mătasea şi găzduită perfect de Armata SUA şi National Guard. Mulţumesc tuturor, mulţumesc ştiinţei”, a scris el pe Twitter.

Martin a explicat unui utilizator că nu a prezentat reacţii secundare, potrivit news.ro.

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science.