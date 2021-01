Starea de sănătate a Paulei Chirilă, după ce a fost luată cu salvarea de la emisiunea lui Capatos. Cum se simte actriţa

Potrivit Click.ro, Paula Chrilă s-a simţit rău după ce a prezentat în locul lui Dan Capatos două ediţii ale emisiunii Xtra Night Show. Medicii au fost diagnosticat-o cu un început de ulcer.

„Am stat numai pe ceai toată ziua. Am luat în ultima vreme nişte antiinflamatoare pentru coloană, căci am hernie de disc. De la antiinflamatoare, mi s-a distrus stomacul. Am un început de ulcer. M-au dus cu căruciorul la radiologie şi eu eram cu perfuzia într-o mână şi cu telefonul în cealaltă”, a explicat Paula Chirilă.