Sophie Turner şi Joe Jonas vor deveni părinţi pentru prima dată FOTO

Sophie Turner şi Joe Jonas vor deveni părinţi pentru prima dată. Cei doi s-au căsătorit în luna mai a anului 2019, după o relaţie de trei ani.

„Cuplul păstrează noutăţile pentru ei, dar prietenii şi familia sunt extrem de încântaţi“, a spus o sursă apropiată a celor doi, potrivit Daily Mail.

Fanii aşteaptă acum declaraţii din partea artiştilor care, deşi sunt figuri publice cunoscute în lumea întreagă, au o atitudine mai rezervată în ceea ce priveşte viaţa personală.

Sophie şi Joe şi-au început relaţia în 2016, iar un an mai târziu s-au logodit. Cununia religioasă a avut loc în Franţa, iar petrecerea a avut loc în luxosul Château de Martinay din Carpentras.

Actriţa din „Game of Thrones“ a ales o rochie de mireasă spectaculoasă, creaţie Louis Vuitton, cu o trenă amplă, brodată cu cristale, decolteu în V şi mâneci lungi din dantelă, la care a accesorizat un voal discret.

„Sunt foarte fericită. Mi-am găsit persoana, e ca şi cum ai găsi o casă de care te îndrăgosteşti şi în care simţi că vrei să locuieşti pentru totdeauna. Ai un sentiment de pace odată ce găseşti persoana potrivită pentru tine. Sincer, eram complet pregătită să-mi trăiesc tot restul vieţii singură, dar odată ce întâlneşti pe cineva potrivit, îţi dai seama imediat. Simt că sufletul mi-e mai bătrân decât o arată vârsta. Simt că am trăit şi am experimentat suficient de mult. Am întâlnit suficienţi băieţi şi suficiente fete. Nu simt că am 22 de ani, ci că am 28“, mărturisea actriţa care a interpretat-o pe Sansa Stark în serialul HBO.