Sophie Turner a dezvăluit că a avut relaţii şi cu femei: „Nu iubesc un gen, iubesc un suflet“ FOTO

Tânăra actriţă a dezvăluit, într-un interviu pentru revista „Rolling Stone“, că a avut în trecut relaţii romantice atât cu femei, cât şi cu bărbaţi şi că nu se simte atrasă de un gen anume, ci mai degrabă de „un suflet“, potrivit People.

„Toată lumea experimentează. Face parte din dezvoltarea personală. Iubesc un suflet, nu un gen“, a spus Sophie.

Vorbind despre logodnă, actriţa a mărturisit: „Mă pregăteam să fiu singură pentru tot restul vieţii. Cred că, pur şi simplu, îţi dai seama când găseşti persoana potrivită“.

Joe Jonas şi Sophie Turner FOTO Emma McIntyre /VF19/WireImage

Actriţa din „Game of Thrones“ a continuat prin a spune că, deşi are doar 22 de ani, se simte mult mai matură şi că este complet pregătită pentru căsătorie: „Simt că am trait suficient cât să ştiu asta. Am cunoscut suficienţi bărbaţi cât să-mi dau seama, am cunoscut suficiente femei cât să-mi dau seama. Am un suflet mult mai matur decât vârsta pe care o am. Nu mă simt de 22 de ani, mă simt ca de 27-28“.

De asemenea, Sophie Turner declara în trecut pentru revista „Marie Claire“ că „este minunat să fii logodită“, dar nu consideră acest lucru o realizare incredibilă, în acelaşi mod în care îşi priveşte, de exemplu, cariera.

„Există această preconcepţie ciudată că a fi căsătorit este cel mai minunat lucru care ţi se va întâmpla vreodată. Dar mereu am considerat că profesia mea este ceva pentru care lucrez, iar atunci când am realizat ceva, a existat un sentiment că acesta este cel mai minunat lucru pe care îl voi trăi în viaţa mea“, a declarat actriţa.

Sophie Turner şi Joe Jonas sunt împreună din noiembrie 2016. Joe Jonas a mai avut relaţii cu numeroase celebrităţi de la Hollywood, printre care Demi Lovato, Taylor Swift, Gigi Hadid şi Asgley Greene. Joe Jonas a devenit cunoscut ca membru al trupei pop-rock Jonas Brothers, alături de fraţii lui ,Kevin şi Nick, în perioada 2005-2013. Din 2015, Joe Jonas este vocalistul trupei de dance-rock DNCE.

