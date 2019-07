Solistul formaţiei Trooper, înfuriat de crima din Caracal: „Un copil a cerut ajutorul statului şi a primit umilinţă şi moarte. Vreau să văd pedepse reale!“

Alin „Coiotu’“ Dincă, artist cunoscut pentru luările de poziţie vehemente în problemele spinoase ale societăţii, revine cu un nou mesaj dur pe Facebook . Liderul Trooper s-a arătat revoltat după ce Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în Caracal, „a cerut ajutorul statului şi a primit umilinţă şi moarte“.

„Trec orele şi eu nu pot să mă liniştesc. Nu dorm, nu fac treabă, nu fac nimic. Nu pot să-mi scot din cap faptul că un copil a cerut ajutorul statului şi a primit umilinţă şi moarte. Prin ce clipe a trecut copilul ăsta curajos... nu pot să ştiu. Am văzut filme, am auzit discuţii, însă nu avem noi cum să ştim ce simţi când un criminal este în faţa ta şi eşti conştient că ai să mori în chinuri. Copilul ăsta curajos a dat trei telefoane la 112. Nu a sunat la mama, nu a sunat la tata, nici la prieteni sau rude. A sunat la băieţii ăia care au sisteme de zeci de milioane. Şeful poliţiei Caracal este un analfabet funcţional care nu a reuşit să treacă examenul pentru funcţia pe care o are. Dar in România contează relaţiile. Atât“, şi-a început artistul mesajul.

„Statul ăsta nu dă doi bani pe sclavi“

Alin Dincă a continuat prin a aminti de cazul Colectiv şi cere „pedepse reale“, nu doar „câteva demisii“, în cazul răpirilor din Caracal.

„Nu uitaţi un cuvânt: PROCUROR. Să nu îl uitaţi. O să ne lovim des de el în perioada următoare. Oare procurorii fac puşcărie? Acum e momentul. Mă întreb câţi politicieni vor încerca să urce pe «valul» ăsta de sânge. Cred că mulţi. Aşa cum au făcut şi în cazul Colectiv. Oare acum se va schimba ceva? Nu mă interesează câteva demisii. Apă de ploaie. Vreau să văd pedepse reale. Reale. Reale. Reale. Reale! Vreau să văd vinovaţi plătind! Vreau să văd un procuror încătuşat! Mor oameni pentru că statul ăsta nu dă doi bani pe sclavi. Au murit în Colectiv, au murit în maternităţi, au murit în WC-ul din curtea şcolii, au murit pe drumurile mizerabile ale României, au murit de frig în casă, au murit... Au murit şi nu se mai întorc. Nici acum, nici după şase dimineaţa... procurorule“, a scris Alin Dincă.

„Poliţiştii făceau mişto de mama primei fete dispărute. Iar mai apoi de tatăl Alexandrei. Că fetele au fugit cu baieţii. Jegoşilor! Misoginilor! Sper să vă duceţi dracului. Păzitori de case ce sunteţi! Nu pot să mă gândesc la altceva... Uite asta a văzut Alexandra. Fix faţa asta! Este ultima faţă văzută înainte de moarte“, a încheiat liderul Trooper.

Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu a reuşit o locaţie exactă, ci o arie de căutare, poliţiştii având nevoie de 19 ore pentru a intra în imobilul principalului suspect.

Cu patru luni mai devreme, o altă tânără a fost dată dispărută, Mihaela Luiza Melencu de 18 ani, bunicul ei fiind anunţat printr-un telefon că va pleca în Elveţia şi că nu vrea să se mai întoarcă. Un telefon asemănător a primit şi mama Alexandrei, a doua zi după dispariţia fetei sale, un bărbat spunându-i că va pleca cu ea în Belgia şi că este iubitul tinerei. Gheorghe Dincă, zis Popicu, a fost reţinut sâmbătă pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile. Dincă este acuzat de viol, sechestrare şi trafic de persoane.

