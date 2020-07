Smiley, înjurat după ce a scris că există COVID-19: „Nu ar putea cineva să-mi ofere bani ca să scriu că am o cunoştinţă bolnavă. Niciodată“

După mărturisirile Andreei Esca privind lupta familiei ei cu boala COVID-19, Smiley scria un mesaj pe Facebook în care le spunea românilor să aibă grijă de sănătatea lor şi să fie responsabili, căci pandemia de COVID-19 este cât se poate de reală şi multe persoane apropiate au contractat noul virus.

Într-un nou mesaj, Smiley a mărturisit cu tristeţe că a fost înjurat, batjocorit şi acuzat de conspiraţionişti că a fost plătit să spună că pandemia de COVID-19 este reală.

„Puteţi să mă credeţi sau nu. Puteţi să mă urmăriţi sau nu. Să vă protejaţi sau nu. Să vă spălaţi pe mâini, mai des sau mai rar. Sunteţi liberi să faceţi ce vreţi şi să credeţi în orice.

Eu nu sunt o autoritate, eu trăiesc iubind şi cântând, crezând în Dumnezeu, în acţiune, în oameni şi în viaţă. Nu vreau să vă propun un exerciţiu de credinţă, dar măcar, pentru un scurt răgaz, unul de imaginaţie şi gândire:

Cum ar fi ca textul pe care l-am scris ieri să fie doar din grijă pentru noi toţi?

Cum ar fi să-mi asum, dinainte, să fiu înjurat, batjocorit, acuzat, luat la mişto, doar pentru că am îndemnat oamenii să aibă grijă de ei?

Cum te-ai simţi să urezi sănătate şi să fii înjurat înapoi?

Am citit şi am şters cu greutate şi mâhnire zeci de comentarii lipsite de orice formă de respect. Cred că avem nevoie să ne respectăm şi să fim uniţi. NOI. Cred că avem nevoie de oameni sănătoşi, de o educaţie sănătoasă, într-o ţară sănătoasă şi civilizată. Mai ales în aceste vremuri... Nu ar putea cineva să-mi ofere bani că să scriu că am o cunoştinţă bolnavă de COVID. Niciodată. Nu în realitatea mea“, a scris Smiley pe Facebook.

Smiley FOTO Facebook

El a continuat: „Ştiu mai mulţi oameni bolnavi de COVID, oameni obişnuiţi. Tineri. Nu sunt plătiţi... Boala asta există şi nu e doar la televizor. Dacă vreţi să o căutaţi, o găşiţi în spitale sau în aglomeraţii. Depinde de toţi să rămânem sănătoşi, depinde de toţi cât de mult se răspândeşte, iar superficialitatea, lipsa de respect şi de educaţie nu ne fac bine. Ne ţin pe loc sau ne dau înapoi. Cred cu tărie, acum, că cea mai grea boală pentru noi toţi este răutatea“.

„N-o să mai scriu despre acest subiect. N-o să mai răspund la niciun comentariu pe această temă. Să ne vedem sănătoşi! Va fi bine!“, a transmis Smiley.