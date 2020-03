Smiley a anunţat că se autoizolează la domiciliu: mesajul cântăreţului

View this post on Instagram

bine va regasesc! mesaj lung: aseara am aterizat. ☀️direct la autoizolare🤗nu va las eu singuri in izolare 🤗💪🏼pentru cel putin o saptamana urmeaza sa stau acasa cu o mica parte din echipa @hahaha_production (@serbancazan @whoviktor ) va tin la curent cu video pe YouTube pt. ca am timp 😁😎am link in BIO daca vreti sa va abonati sau sa vedeti noul meu clip in care mi-am ascuns nr. de telefon. asa ca daca vreti sa vorbim, va astept si pe WhatsApp. ☎️