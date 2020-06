Sir Tom Jones a împlinit 80 de ani: „Voi cânta atât timp cât voi respira“ VIDEO

Născut pe 7 iunie 1940, în Treforest (Ţara Galilor), a devenit celebru la mijlocul anilor 1960, cu o muzică ce includea influenţe din numeroase stiluri. Printre cele mai cunoscute cântece interpretate de el se numără „It's Not Unusual“, „What's New Pussycat?“, „Delilah“, „Green, Green Grass of Home“, „She's a Lady“, „Kiss“ şi „Sex Bomb“. Albumele lansate până în prezent au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial, scrie news.ro.

La aniversare, Jones a spus că va continua să cânte „atâta timp cât voi respira“, citează BBC. Artistul nu este afectat de faptul că a îmbătrânit, pentru că are „amintiri extraordinare“.

Despre perioada aceasta, el a afirmat că îi aminteşte de cei doi ani în care, din cauza tuberculozei, la vârsta de 12 ani a fost nevoit să stea izolat: „Am învăţat că nu trebuie să iei sănătatea de-a gata. Acum îi compătimesc pe tineri că nu pot ieşi să se joace“.

Tom Jones, care a crescut în Pontypridd, s-a bucurat de un uriaş succes comercial începând cu finalul anilor 1960. A devenit unul dintre starurile mondiale ale muzicii, iar concertele lui din Las Vegas i-au adus aprecierea unora ca Elvis Presley şi Frank Sinatra.

De-a lungul carierei, începută în 1963, s-a reinventat constant, trecând de la pop la rock, de la country la gospel, soul, blues şi dance.

„Amintirile sunt extraordinare şi nu vreau să mă opresc“, a declarat el pentru BBC Radio 2. „Să ajungi la 80 de ani, să ai amintiri atât de minunate şi încă să faci asta şi să conteze sau să încerci... Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, publicului“.

Jones a continuat: „Nu te poţi exprima adecvat dacă nu sunt oameni care să te asculte. Dumnezeu a fost bun cu mine şi vocea mea încă există. Aşadar, atâta timp cât este acolo vreau să mă trezesc... Să cânt live oamenilor este chestia“.

Tom Jones a fost decorat cu însemnele de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic în 1999, iar în 2006, regina Elizabeth II i-a conferit gradul de Cavaler pentru serviciile aduse muzicii.