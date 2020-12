Sir Ian McKellen, „euforic” după ce a fost vaccinat împotriva COVID-19: Oricine a trăit atât de mult ca mine este în viaţă pentru că a fost vaccinat anterior

Actorul de teatru şi film a declarat că s-a simţit „euforic” să fie vaccinat la Queen Mary's University Hospital din capitală.

„Oricine a trăit atât de mult ca mine este în viaţă pentru că a fost vaccinat anterior”, a declarat el. „Cine nu şi-ar dori imunitate la COVID-19 printr-o injecţie nedureroasă?”.

McKellen a precizat că a fost „o zi foarte specială”. Ulterior, pe Twitter, a scris: „Nu ezit să îl recomand tuturor”. El a adăugat că a fost „foarte norocos”, potrivit news.ro.

Vaccinul i-a fost administrat de medicul Phil Bennett-Richards, potrivit BBC.

Lucrătorii sanitari şi vârstnicii sunt primele grupe care primesc în Marea Britanie vaccinul împotriva Covid-19. Persoanele vaccinate vor primi o a doua doză la 21 de zile de la prima injecţie.

Prue Leith, Marty Wilde şi Lionel Blair se numără între starurile britanice cărora le-a fost administrat în ultima săptămână vaccinul Pfizer.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc