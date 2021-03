Simona Pătruleasa, despre frumuseţea la 46 de ani şi operaţii estetice: ”Mereu am avut cearcăne şi mi-am dorit să scap de ele”

Ce mai faci, Simona? Urmărind postările tale în social media, as spune că eşti din ce în ce mai fit, mai fresh. Ceva schimbări în regimul de viaţă de care să ne povesteşti şi nouă?

Nu fac nimic special faţă de alţi ani! Încerc să am grijă de mine în puţinul timp liber alocat propriei persoane. Însă, în acelaşi timp, mă feresc de dulciuri cât pot de mult, deşi trebuie să mărturisesc că este foarte dificil. Din cauza pandemiei şi a situaţiei actuale, am ales să fac sport acasă, bicicletă, gantere, stepper; de asemenea, apelez la masaj de două ori pe săptămână şi, mai nou, am descoperit Exymia, un aparat foarte bun pentru întreţinere corporală. Totodată, beau multă apă şi de două luni am încercat intermitent fasting. Abia aştept să se încălzească şi vara să îşi intre în drepturi, să putem ieşi cu bicicletele prin parc, dar şi sa alerg în aer liber.

Chiar luna aceasta se împlineşte un an de când pandemia de coronavirus a izbucnit şi în România. Dacă ar fi derulezi în minte repede ultimul an, cu ce ai rămas, cum te-a transformat?

A fost o perioadă dificilă pentru toată lumea şi, din păcate, nu s-a terminat. Cred că pe fiecare dintre noi ne-a afectat într-un fel sau altul această pandemie. Partea bună, însă, dacă îi pot spune aşa, este dată de faptul că ne-a făcut să apreciem mai mult ceea ce avem, să preţuim timpul petrecut împreună şi sănătatea. Desigur că ne este dor de normalitate şi că ne dorim cât mai curând să ne strângem părinţii în braţe fără să ne fie teamă.

Citeşte continuarea aici!