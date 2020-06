Simona Gherghe, atentă cu alimentaţia copiilor. Ce nu le dă niciodată să mănânce

View this post on Instagram

Deja traditionala poza cu popcorn! Iubesc floricelele de porumb si imi placea tare mult sa-mi fac acasa, in ceaun. Doar ca, de cand cu copiii, nu mai pot manca in preajma lor. Stiti deja ca popcornul si alunele sunt printre cele mai periculoase alimente, cu mare potential de inec, la copiii sub 4 ani. Asa ca fiecare vizita la mall se lasa cu o punga de floricele, pe care le devorez pana acasa 😀🤦‍♀️ #popcorn #alimentepericuloasepentrucopii #parenting #mamadedoi #simonagherghe