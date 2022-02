Silviu Prigoană, plângere penală pe numele Adrianei Bahmuţeanu pentru că nu a plătit pensia alimentară. Reacţia vedetei

Cei doi au avut peste 400 de procese până în prezent, potrivit libertatea.ro.

„Copiii sunt la mine de 3 ani iar ea a uitat să-şi plătească obligaţiile. Legea prevede mai multe, în afară de a treia parte din venituri pentru doi copii: trebuie să susţii copiii, întreţinerea lor şi aşa mai departe. În 3 ani de zile a trimis 5.000 de lei şi asta după ce am depus o altă plângere penală, ca să justifice că ea plăteşte. Iar deunăzi am mai primit 1.000 de lei. Ea a justificat că nu are venituri, iar legea spune că dacă nu ai venituri, trebuie să plăteşti a treia parte din venitul minim pe economie. Doar că dânsa, din greşeală, a candidat la Primăria Sectorului 1, unde şi-a depus o declaraţie de avere, în care a scris că a avut 64.000 de lei într-un an. Cât au fost copiii în partea cealaltă (la Adriana. n.r.), cred că am fost singurul cetăţean onest al planetei care a trimis pensia alimentară zilnic. N-a contat că e Revelion, Crăciun sau sărbătoare legală. Prin Poşta Română, cu aviz de primire, conform legii. Copiii mei mănâncă zilnic, nu o dată pe lună. Eu nu sunt supărat pe ea, nici încrâncenat. Dar e vorba de banii copiilor. Banii de studii ai copiilor. Dacă copiii sunt deştepţi şi merg la facultate, nu se termină la 18 ani plata pensiei alimentare, se continuă până la terminarea studiilor”, a declarat Silviu Prigoană pentru WOWbiz.ro.

Adriana Bahmuţeanu spune că a plătit datoriile către fostul soţ şi declară că nu înţelege cum un om cu o situaţie financiară atât de bună mare are nevoie de banii ei pentru a creşte cei doi băieţi. „Nu mă interesează de ce încearcă Silviu Prigoană să facă vâlvă pe acest subiect. Nu ştiu nici de ce face asta, adică scandal pe tema asta, fiindcă refuz să cred că un potent financiar cum e el, şi vă reamintesc că s-a lăudat de multe ori cu sumele de bani de care se bucură, mai are nevoie de banii mei pentru a creşte copiii. Vă pot spune doar atât: i s-a făcut plata!”, a declarat Adriana Bahmuţeanu pentru impact.ro.

„Mi-a făcut plângere penală pentru că am avut o datorie de 2.000 de lei la pensia alimentară a copiilor, din perioada pandemiei, în care nu am lucrat. Între timp, am achitat obligaţia de plată. Declaraţia de avere se referă la veniturile din 2019, când eram încă la Antenă”, a spus Adriana Bahmuţeanu pentru sursa citată.