Sicriul cu trupul neînsufleţit al Arethei Franklin a fost expus publicului: zeci de oameni au stat la coadă pentru a-şi lua rămas bun FOTO

Artista americană este celebră pentru hituri precum „You Make Me Feel“, „Chain of Fools“ şi „Respect“. Deşi cunoscută pentru melodiile ei soul, Aretha a cântat de asemenea jazz, blues, R&B, gospel şi rock.

A câştigat 18 premii Grammy competitive şi două onorifice. Are 20 de single-uri pe locul unu în topul Hot R&B/Hip-Hop Songs şi două pe primul loc în Billboard Hot 100: „Respect“ (1967) şi „I Knew You Were Waiting (For Me)“ (1987), un duet cu George Michael.

Între 1967 şi 1982 a avut 10 albume R&B pe locul unu mai mult decât oricare altă femeie artist. În 1987, a devenit prima artistă femeie care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Conform publicaţiei Time, este una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea.

Aretha Franklin a fost căsătorită de două ori: cu Ted White, în perioada 1961- 1969 şi cu actorul şi regizorul American Glynn Turman în perioada 1978– 1984.