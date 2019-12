Vrei să te cuplezi cu Sharon Stone?  Actriţa din "Instinct primar" e din nou disponibilă, pe un site de matrimoniale

Renumita actriţă Sharon Stone s-a înscris pe aplicaţia de matrimoniale Buble, care le permite utilizatoarelor să găsească, să intre în contact şi să îşi dea întâlnire cu bărbaţi heterosexuali aflaţi în apropiere, folosind localizarea prin sistemul GPS.

Stone a criticat compania, într-un mesaj publicat pe Twitter, pentru că i-a şters contul după ce alţi utilizatori au raportat că acesta ar fi fals.

„Am intrat pe site-ul de întâlniri @bumble şi mi-au închis contul. Unii utilizatori au raportat că nu se putea să fiu eu! Hei @bumble, sunt exclusă pentru faptul că sunt eu? Nu mă scoateţi din stup“, a scris Sharon Stone. Actriţa a publicat apoi o captură de ecran cu un mesaj în care scria: „Aţi fost blocată!“, potrivit bbc.com.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝