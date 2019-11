Shania Twain, pe covorul roşu al galei AMA după 16 ani de absenţă: ţinuta artistei a întors toate privirile. Cum arăta cântăreaţa în 2003 FOTO

Chiar dacă au trecut 16 ani de când Shania Twan a defilat pentru ultima dată pe covorul roşu al galei American Music Awards, şi în ediţia din 2019 artista a reuşit să întoarcă toate privirile, notează Yahoo Entertainment

Cântăreaţa country şi-a marcat întoarcerea la AMA purtând o ţinută compusă din fustă cu talie înaltă stil sirenă din paiete negre, cu trenă şi aplicaţii laterale din tulle, şi o bluză din satin lucios nude, cu mâneci evazate, iar în jurul gâtului a avut o eşarfă din acelaşi material.

În completarea outfit-ului, Shania a accesorizat o pereche de cercei mari argintii, iar părul l-a avut coafat jumătate bucle, jumătate prins în coc.

Shania Twain a revenit după 16 ani la American Music Awards FOTO Guliver/Getty Images

Shania a făcut show pe scenă într-o ţinută roz electrizant, cu body orange cu strasuri strălucitoare, accesorizată cu un colier auriu imens.

Shania Twain a făcut show la gala AMA 2019 FOTO Guliver/Getty Images

Shania Twain, pe scena AMA 2019 FOTO Guliver/Getty Images





Cum arăta Shania Twain în 2003

La anterioara sa apariţie la AMA, în 2003, cântăreaţa canadiană a avut două ţinute. Prima a fost all black, compusă din rochie mini cu decupaje, catarame şi transparentă în unele zone, cu trenă bufantă din tulle, şi cizme înalte cu şireturi, toc cui şi vârf stiletto. Părul l-a avut prins într-un mod excentric şi tapat.

Shania Twain, pe covorul roşu al ediţiei din 2003 a galei American Music Awards FOTO Guliver/Getty Images

Pe scenă, în acelaşi an, a apărut într-o salopetă albă cu pantaloni largi, decupată în zona bustului pentru a lăsa la vedere sutienul auriu, accesorizată cu centură nude din catifea, stil brâu, din care atârnau lanţuri aurii asortate cu accesorii în aceeaşi nuanţă, sandalele cu platformă fiind de asemenea aurii.

Shania Twain, pe scena AMA 2003 FOTO Guliver/Getty Images

Shania Twain a devenit un star global la mijlocul anilor 1990, prin intermediul unor cântece cu mare priză la public, precum „You're Still the One“, „Man! I Feel Like a Woman!“, „Don't Be Stupid (You Know I Love You)“ şi „That Don't Impress Me Much“.

Shania Twain a vândut peste 75 de milioane de albume pe plan mondial şi a devenit cântăreaţa cu cele mai multe discuri vândute din istoria muzicii country, dar a dispărut de pe scena muzicală din 2004 până în 2009 din cauza unor probleme din viaţa personală şi a unei „inerţii creative“. A reînceput să susţină concerte live în anul 2011, iar în vara anului trecut a susţinut ceea ce a numit turneul de adio, „Rock This Country“.