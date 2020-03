Sfaturi pentru a preveni răspândirea COVID-19, de la vedetele filmului „Contagion“ VIDEO

Kate Winslet, Matt Damon şi Laurence Fishburne sunt câţiva dintre actorii care iau parte la o reuniune virtuală, în cadrul căreia s-au filmat în timp ce cer oamenilor să se spele pe mâini şi să practice distanţarea socială, scrie Sky News.

Lucrând cu oamenii de ştiinţă de la Şcoala de Sănătate Publică Mailman din cadrul Universităţii Columbia, vedetele speră să elimine dezinformarea şi ştirile false apărute în jurul pandemiei.

Actorii au discutat cu unii dintre cei mai importanţi oficiali de sănătate publică din lume, în timp ce se pregăteau pentru rolurile lor în thrillerul din 2011, „Contagion“, aşa că acum, în vreme de criză, oferă informaţiile lor.

Damon, care a avut rolul unui personaj imun la virus, spune în clipul video că nu se aşteaptă să aibă acelaşi noroc cu coronavirusul: „Acesta a fost un film. Aceasta este viaţa reală. Nu am de ce să cred că sunt imun la COVID-19 şi nici tu, oricât de tânăr ai fi“.

„Poţi să te aşezi efectiv pe canapeaua sau scaunul tău şi să salvezi o viaţă. Acum este timpul să vă petreceţi tot timpul pe care îl doriţi holbându-vă la telefon sau tabletă, iar dacă cineva vă deranjează, spuneţi-i să nu vă deranjeze pentru că salvaţi vieţi“, a mai spus el.

You’ve seen it everywhere, but there’s a reason. Contagion star Matt Damon explains why #SocialDistancing is the most critical thing you can do right now. Then head to https://t.co/sUXphD602y to find out more. #ControlTheContagion #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/3pHHbdfuOc — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020





Winslet, care a jucat rolul unui epidemiolog care încerca să oprească răspândirea virusului, spune că sfaturile pe care le-a primit de la experţi în timpul filmărilor au fost: „Spălaţi-vă mâinile ca şi cum viaţa voastră depinde de asta“, adăugând „deoarece chiar acum, s-ar putea întâmpla“.

„În momentul de faţă, sănătatea societăţii noastre se află literalmente în mâinile tale“, a încheiat filmuleţul vedeta britanică.

Wash your hands like your life depends on it. Because it does. Contagion star Kate Winslet explains how something as simple as using soap and water for 20 seconds can help #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphCOoDY for more info. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/7u9SeJjA6n — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Fishburne, care a avut rolul unui medic de la un centru de boli infecţioase, a avertizat că majoritatea oamenilor vor intra în contact cu cineva afectat de virus foarte curând: „Oficialii noştri de sănătate publică ne spun că virusul ar putea afecta aproximativ jumătate dintre noi în lunile următoare“.

The virus in Contagion was fictional, but #COVID19 is real. Contagion star Laurence Fishburne explains what he learned from his role in the movie, and why #socialdistancing is the most critical thing we can do to #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphD602y for more. pic.twitter.com/5S0OCnm0x0 — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

„Contagion“, film regizat de Steven Soderbergh în 2011, prezintă o infecţie mortală care se răspândeşte rapid în întreaga lume, provocând o scindare în societate, producţie ce a înregistrat în ultima perioadă, în plină pandemie, o creştere imensă a interesului.