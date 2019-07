Serena Williams, pictorial îndrăzneţ cu fotografii neretuşate: cum arată sportiva. Ea semnează şi un puternic eseu despre discriminarea femeilor

Serena Williams, în vârstă de 37 de ani, a pozat pentru ediţia din luna august a revistei Harper's Bazaar US , iar pozele sunt complet neretuşate.

În fotografii, celebra jucătoare de tenis a îmbrăcat mai multe ţinute îndrăzneţe, aurii, care-i lasă la vedere corpul, dar şi defectele, scrie CNN.com. De asemenea, jucătoarea de tenis, care a câştigat 23 de turnee de Mare Şlem, a scris un eseu pentru revistă în care a explicat că femeilor „nu le este permis“ să-şi exprime emoţiile fără a fi judecate şi a insistat asupra faptului că a fost discriminată în finala US Open din septembrie 2018.

Serena Williams a mai vorbit în eseul ei despre dăţile în care a fost criticată pentru felul în care arată şi despre cum a fost tratată ca femeie în lumea tenisului. Serena Wiliams s-a lăsat pozată de Alexi Lubomirski, fotograful de la nunta regală a Prinţului Harry cu Meghan Markle.

„Faceţi cunoştinţă cu vedeta de pe prima pagină a revistei din august, SerenaWilliams! Celebra jucătoare de tenis a fost fotografiată fără retuşuri şi şi-a exprimat gândurile cu sinceritate într-un eseu la persoana întâi despre meciul cotroversat de anul trecut de la US Open şi despre faptul că nu va regreta niciodată că a vorbit răspicat despre nedreptăţi“, este mesajul publicat de revista Harper’s Bazaar US într-un mesaj pe Instagram, însoţit de imaginea copertei de luna august.

Serena Williams FOTO Haarper's Bazaar

„Este finala US Open şi joc împotriva lui Naomi Osaka pentru a câştiga al 24-lea titlu de Mare Şlem. Este începutul celui de-al doilea set, iar arbitrul a crezut că mi-a văzut antrenorul făcându-mi semne din tribună. Am primit un avertisment. M-am dus la el şi i-am spus cu empatie adevărul: că nu m-am uitat la antrenor. «Nu trişez ca să câştig. Prefer să pierd», i-am spus. Am intrat în teren şi am pierdut următorul punct. Am dat cu racheta de pământ din frustrare. Mi-a dat încă un avertisment şi i-a dat punctul adversarei mele. Pătimaşă, m-am simţit obligată să mă apăr. I-am spus că este un hoţ şi i-am cerut din nou să-şi ceară scuze. I-am spus că mă penalizează că sunt femeie. M-a sancţionat a treia oară şi mi-a luat game-ul. În cele din urmă, adversara mea pur şi simplu a jucat mai bine decât mine în acea zi şi a câştigat primul ei titlu de Mare Şlem. Am fost foarte bucuroasă pentru ea. Cât despre mine, m-am simţit înfrântă şi nerespectată de sportul pe care-l iubesc, cel pentru care mi-am dedicat viaţa (…) De ce nu-mi pot exprima frustrările ca toată lumea? Dacă aş fi fost bărbat, oare aş fi fost în această situaţie? Ce mă face să fiu diferită? Este oare faptul că sunt femeie? Deseori, în situaţii asemănătoare, când bărbaţii îi confruntă pe arbitrii sunt întâmpinaţi cu un zâmbet sau cu râsete ca şi cum şi-ar împărtăşi o glumă. Nu cer să nu mai fiu penalizată. Vreau să fie tratată la fel ca toată lumea. Din păcate, pur şi simplu aşa este lumea în care trăim“, a scris Serena Williams în editorialul pentru Haarper’s Bazaar.

Serena Williams FOTO Harper's Bazaar

