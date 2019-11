Scandalurile care au zdruncinat casa regală britanică în 2019, noul „an oribil“ al reginei Elisabeta: cine a supărat-o cel mai mult pe suverană FOTO

Pe 24 noiembrie 1992, regina Elisabeta a II-a a ţinut un discurs cu ocazia aniversării a patru decenii petrecute pe tronul britanic. Discursul a fost unul memorabil graţie unei expresii pe care regina a folosit-o pentru a face referire la scandalurile care au afectat imaginea familiei regale, din acea perioadă: annus horribilis, care înseamnă, tradus din latină, „un an oribil“.

Suverana Marii Britanii şi întreaga familie regală au avut de suportat despărţirea scandaloasă a prinţului Andrew de Sarah Ferguson, divorţul prinţesei Anne, biografia controversată a prinţesei Diana, semnată de Andrew Morton, cu dezvăluiri despre mariajul dezastruos pe care l-a avut cu prinţul de Wales (anunţul despărţirii celor doi a venit abia la o lună după publicarea volumului), şi un incendiu devastator la Castelul Windsor, renovat ulterior cu milioane de lire sterline din bani publici, potrivit Daily Mail.

„Cu siguranţă n-a fost un an de care să-mi aduc aminte cu plăcere“, spunea regina în 1992. Nici 2019 nu a fost un an prea fericit pentru familia regală britanică, iar editorialistul A.N. Wilson face o comparaţie şi trece în revistă scandalurile care au afectat imaginea familiei regale în ultima perioadă. În opinia scriitorului, 2019 a fost chiar „mai rău“. În timp ce unele scandaluri ar putea fi puse pe seama ghinionului, altele au fost cauzate de decizii foarte proaste. „Cel puţin unul dintre ele este atât de serios încât, dacă va continua, ar putea fi o ameninţare reală asupra monarhiei britanice“, e de părere Wilson.

El se referă la scandalul în care a fost implicat recent ducele de York, Andrew, cel de-al treilea născut al reginei Elisabeta. Prinţul Andrew este acuzat de abuzuri sexuale în complicitate cu miliardarul american Jeffrey Epstein.

Afaceristul a fost găsit spânzurat în luna august în celula sa dintr-o închisoare din New York. Un apropiat al lui Donald Trump, Epstein a fost arestat pentru trafic de minori, în New York şi Florida, în perioada 2002-2005, fapte pentru care risca o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare.

Una dintre acuzatoarele lui Epstein, Virginia Roberts – în prezent Virginia Giuffre – a spus că a fost forţată să întreţină relaţii sexuale inclusiv cu prinţul Andrew, de trei ori, între anii 1999 – când avea doar 17 ani - şi 2002, la Londra, New York şi pe o insulă privată din Caraibe, deţinută de Epstein.

Femeia a dezvăluit că fiul Reginei Elisabeta era complicele miliardarului american. Ea a povestit cum a dansat cu el la un club de noapte şi apoi au întreţinut relaţii sexuale la casa unui prieten al prinţului, din centrul Londrei.

Femeia a mai povestit şi despre o orgie sexuală cu minore la care fratele prinţului Charles a fost prezent. Spune că petrecerea a avut loc pe insula privată a lui Epstein din Caraibe şi la ea au participat, pe lângă miliardarul pedofil şi prinţul Andrew, un grup de nouă fete. Spune că ea avea pe atunci 18 ani, dar celelalte 8 fete păreau toate minore şi nu prea vorbeau engleză.

Regina Elisabeta l-a autorizat pe prinţul Andrew să ofere un interviu pentru BBC pentru a se apăra în mod public. Ducele de York a negat toate acuzaţiile şi a negat că ar fi ştiut de reţeaua de sclavie sexuală pe care o avea miliaradrul american. De asemenea, în ceea ce o priveşte pe Virginia Giuffre, el a răspuns: „Nu-mi amintesc să o fi întâlnit vreodată pe această doamnă, absolut deloc“. Cu toate astea, femeia a dat publicităţii o fotografie în care apare alături de prinţ, în ziua în care cei doi s-au cunoscut.

Interviul acordat de prinţul Andrew a fost unul dezastruos pentru el, căci primele reacţii nu au fost deloc în favoarea fiului reginei Elisabeta a II-a. Presa îl numeşte „cel mai ciudat interviu dat vreodată de o faţă regală“, în timp ce numeroşi britanici spun că nu cred explicaţiile prinţului.

Mai mult, prinţul Andrew riscă să fie extrădat în SUA din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

Să aruncăm o privire şi la alte evenimente din sânul familiei regale britanice care i-au scandalizat pe britanici.

Accidentul de maşină cauzat de prinţul consort Philip

Prinţul consort Philip al Marii Britanii, în vârstă de 97 de ani, a provocat pe 17 ianuarie un accident rutier soldat cu două victime, o femeie şi un copil.

Accidentul a avut loc la 17 ianuarie, în apropierea domeniului regal Sandringham, unde Regina Elisabeta şi Prinţul Philip petrec cea mai mare parte a iernii. Puternicul automobil Land Rover Freelander pe care-l conducea Prinţul ieşea de pe o alee a domeniului şi intra pe un drum, atunci când a intrat în coliziune cu un autovehicul Kia şi s-a răsturnat. Soţul Reginei a scăpat fără să fie rănit.

Majestatea Sa a prezentat ulterior scuze publice, abia după ce a a stârnit numeroase reacţii negative din partea britanicilor. La câteva luni, Palatul Kensington a anunţat că prinţul consort a renunţat la permisul de conducere.

Situaţia ar fi fost cu mult mult mai dramatică dacă acidentul s-ar fi soldat cu un deces. 60 de ani de devotament în serviciul public s-ar fi dus pe apa sâmbetei, notează editorialistul.

Tensiunile între nepoţii Reginei, Harry şi William

Un alt scandal notabil s-a produs în urma zvonurilor că fraţii Harry şi William nu se înţeleg, mai ales de când prinţul Harry s-a căsătorit cu actriţa americană Meghan Markle.

Speculaţiile privind distanţarea celor doi fii ai prinţului Charles şi ai prinţesei Diana au pornit de la o presupusă neînţelegere între soţiile lor şi au fost alimentate după ce ducii de Sussex au părăsit Palatul Kensington de la Londra, unde locuiau cu ducii de Cambridge, pentru a se instala la Frogmore Cottage din Windsor.

Mai mult, cuplurile regale au încetat să mai lucreze la aceeaşi fundaţie regală şi au apărut tot mai rar împreună.

Prinţul Harry a fost cel care confirmat tensiunile dintre el şi fratele său, într-un documentar difuzat de postul ITV, „Harry & Meghan: An African Journey.“

Un alt aspect care a pus pe jar familia regală este faptul că atât Harry, cât şi soţia sa s-au plâns public de faptul că presiunea mediatică le afectează viaţa şi sănătatea mintală. Experţii regali cred că decizia cuplului de a ataca presa, prin procesele intentate mai multor publicaţii importante din Marea Britanie, a fost o mişcare greşită.

Cuplul a fost intens criticat de britanici pentru declaraţiile făcute, mai ales că în acel moment vizitau unii dintre cei mai săraci oameni de pe planetă, notează editorialistul în articolul de pe Daily Mail.

În plus, cei doi au anunţat că anul acest nu vor petrece Crăciunul alături de Regina Elisabeta, în ciuda tradiţiei regale britanice. Ei vor călători în schimb în SUA pentru a fi alături de mama ducesei Meghan, Doria Ragland.

Scandalul banilor publici, cazul Zara Tindall

De asemenea, un alt aspect a atras atenţia publică. Este vorba de suma încasată anual de nepoata Reginei Elisabeta a II-a, Zara Tindall, fiica prinţesei Anne, de la politicianul şi omul de afaceri din Hong Kong, Johnny Hon. Ea este consultant pentru miliardar şi este plătitiă cu un salariu anual de peste 100.000 de euro.

Desigur, nu este nicio infracţiune aici, însă plătitorii de taxe britanici sunt nemulţumiţi de faptul că la evenimentele private din vieţile membrilor familiei regale, precum nunta prinţesei Eugene din octombrie 2018, se utilizează sume uriaşe din bani publici pentru a asigura paza, şi nu din buzunarul propriu.

Toate aceste scandaluri nu fac decât să scadă încrederea cetăţenilor în monarhie, iar Regina Elisabeta a II-a este cea care are cel mai mult de suferit, notează editorialistul.

