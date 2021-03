Sarah Jessica Parker nu se dezbracă nici în continuarea „Sex and the City“. Are clauză clară din 1998: „Unii emit pretenţii imperiale. Eu cer doar să nu apar goală!“

Sarah Jessica Parker are 55 de ani.

Conform The Sun, Sarah Jessica Parker nu renunţă la clauza ei contractuală, aceea de a nu se dezbrăca în faţa camerelor. Dacă privim în urmă la sezoanele ”Sex and the City” cu atenţie, vom constata că, dintre cele patru actriţe, singura care nu şi-a dat hainele jos pentru nicio scenă a fost Sarah. O adevărată performanţă, dat fiind că filmul abundă în scene de sex.

