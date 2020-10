Sacha Baron Cohen, replică pentru Trump: Nici eu nu te găsesc nostim. Cu toate astea, toată lumea râde de tine

Donald Trump a declarat recent că nu a apreciat niciodată glumele actorului Sacha Baron Cohen, creator al personajului Borat, care l-a păcălit în noul său film pe avocatul preşedintelui american, Rudy Giuliani.

Întrebat la bordul avionului prezidenţial Air Force One despre un videoclip, care îl arată pe Giuliani într-o situaţie aparent jenantă împreună cu o femeie seducătoare, Trump a răspuns: "Nu ştiu ce s-a întâmplat". "De mulţi ani a încercat să mă păcălească. Este un tip bizar. Nu-l găsesc nostim", a declarat Donald Trump, potrivit news.ro, care citează Variety.

"Donald, apreciez publicitatea gratuită pentru Borat! Mărturisesc că nici eu nu te găsesc nostim. Cu toate astea, toată lumea râde de tine", a scris actorul pe Twitter.

Cohen nu a ezitat să se pronunţe ironic şi cu privire la rezultatul alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie: "Sunt în căutare de oameni pentru a interpreta bufoni rasişti şi tu vei avea nevoie de un serviciu după 20 ianuarie. Să vorbim despre asta!".

"Borat Subsequent Moviefilm" al lui Baron Cohen a început să fie difuzat pe Amazon Prime Video din 23 octombrie.

Una dintre cele mai cunoscute scene îi are protegonişti pe Rudy Giuliani şi actriţa Maria Bakalova, 22 de ani, care o interpretează pe Tutar, fiica lui Borat în vârstă de 15 ani. În scenă, Tutar, care este o jurnalistă TV conservatoare, îl intervievează pe fostul primar al oraşului New York într-o cameră de hotel. În cele din urmă merg în dormitor şi Giuliani se aude spunând: "Dă-mi numărul tău de telefon şi adresa" şi se întinde pe pat aranjându-şi pantalonii. Borat dă buzna în cameră şi strigă: "Are 15 ani. E prea în vârstă pentru tine".

Rudy Giuliani a denunţat o secvenţă montată. "Îmi aranjam cămaşa în pantaloni. În niciun moment înainte, în timpul şi după interviu nu am avut un comportament deplasat. Dacă Sacha Baron Cohen înţelege contrariul, minte cu neruşinare", a declarat consilierul preşedintelui american pe Twitter.