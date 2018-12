Sacha Baron Cohen, în mijlocul unui lanţ de pedofili în timp ce filma „Who Is America?“. Mărturisirile uimitoare ale actorului

Sacha Baron Cohen a mărturisit că a descoperit ceva ce el crede că ar putea fi un lanţ pedofil, chiar în timpul filmărilor „Who Is America?“, potrivit Independent

Într-un interviu pentru Deadline, comediantul britanic reflecta asupra serialului satiric. El a explicat cum, în timp ce filma, sub personajul playboy-ului italian Gio Monaldo pentru o schiţă în Las Vegas, o conversaţie cu recepţionerul unui hotel a devenit destul de deranjantă:

„Am vrut să investigăm cum cineva ca Harvey Weinstein ar putea scăpa... să scape de pedeapsa pentru crimă, mai exact. Şi reţeaua care îl înconjoară. Am decis că Gio ar trebui să intervieveze un recepţioner în Las Vegas.

În timpul interviului, am pretins că Gio a molestat un băiat de opt ani. Acum, gândeşte-te, e o comedie extremă şi am crezut că tipul va părăsi camera. În schimb, acest portar de la hotel a rămas în cameră şi mă duc la el şi îi spun: «Ascultă, trebuie să mă ajuţi să scap de problem㻓.

Acesta este momentul în care Cohen afirmă că portarul l-a sfătuit cum să-l facă „să tacă“ pe copil, vorbind chiar despre „crimă“.

Cohen continuă: „Acest tip începe să îl sfătuiască pe Gio cum să scape de această problemă. La un moment dat vorbim chiar despre uciderea băiatului, iar portarul spune doar: «Ascultă, îmi pare foarte rău. În această ţară, nu putem să-l facem să dispară pe băiat pur şi simplu. Aceasta este America. Noi nu facem asta“. Şi apoi, în cele din urmă, mă pune în legătură cu un avocat care poate să-l facă să tacă pe băiat“.

Potrivit lui Cohen, portarul s-a oferit apoi să-l puncă în contact cu cineva care să-i poată aranja o întâlnire cu un copil.

„La sfârşitul interviului spun: «Ascultă, vreau să ies şi să sărbătoresc acum. Poţi să-mi aranjezi o întâlnire pentru seara asta?»“, explică Cohen.

„El spune: «Ce vrei să spui, o întâlnire?». Vreau să mă văd, ştii tu, cu un tânăr. El spune: «Ei bine, ce vârstă?», Spun, mai mic decât Bar Mitzvah, dar mai mult de opt. Şi el spune: «Da, vă pot pune în legătură cu cineva care vă poate aduce nişte băieţi de genul asta»“.

Cohen şi echipa sa de producţie au înmânat imediat filmările FBI-ului, care, după cum spune Cohen, „a decis să nu-l urmărească“.El a adăugat: „Noi credem că există un lanţ de pedofilie în Las Vegas, care funcţionează pentru aceşti oameni foarte bogaţi“.

Sezonul de şapte episoade, filmat în secret, îl surprinde pe actorul Ali G, luând mai multe pseudonime pentru a păcăli politicienii să spună lucruri absurde. Această idee l-a inclus şi pe fostul vicepreşedinte al Statelor Unite.

Palin ar fi fost contactată de reprezentanţi ai lui Baron Cohen privind oportunitatea de a onora veteranii americani şi a contribui la un serial documentar al Showtime. Palin a povestit că s-a întâlnit cu o persoană despre care spune că ar fi fost Cohen, deghizată ca un veteran invalid, în scaun cu rotile. De asemenea, şi Sarah Palin, fosta candidată republicană pentru funcţia de vicepreşedinte al SUA, îl acuză pe Sacha Baron Cohen că a păcălit-o să dea un interviu pentru noul său serial, „Who is America?“.

„Who is America?“ explorează în cele şapte episoade o serie de tipologii din America, de la celebrităţi la persoane necunoscute, acoperind un spectru politic şi cultural larg.

Actorul câştigător al premiilor BAFTA şi Globul de Aur şi nominalizat la Oscar, scenarist şi comediant, Sacha Baron Cohen s-a afirmat pe scena comediei cu „Da Ali G Show“, care a primit şase nominalizări la Premiile Emmy şi a câştigat două premii BAFTA, în cel de-al patrulea an de difuzare. Baron Cohen este scenaristul, actorul şi producătorul executiv al serialului.

Următorul proiect al lui Baron Cohen a fost „Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan“, un film în care apare alter ego-ul lui, Borat Sagdiyev, un reporter de ştiri din Kazahstan. A produs, a scris şi a jucat în filmul care a devenit rapid un fenomen mondial, iar Baron Cohen a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie şi la premiile Academiei Americane de Film pentru cel mai bun scenariu adaptat.

El a mai jucat în „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby“, „Alice Through the Looking Glass“, „Les Miserables“, „Bruno“, „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street“, „Madagascar“, „Madagascar: Escape 2 Africa“, „Madagascar 3“; „Europe’s Most Wanted“, „The Dictator“, „Hugo and Anchorman 2: The Legend Continues“.